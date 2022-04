Aki még nem cserélte(tte) le a téliabroncsát, ne feledje: ismét itt a nyári­abroncsok ideje.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) szakemberei összegyűjtöttek néhány hasznos információt, ami megerősíti, hogy a téliabroncs egyszerűen nem alkalmas a nyári közlekedésre.





Nem szabad kombinálni



A téli időjárási körülményekhez készített mintázat rontja a komfortérzetet a nyári hónapokban. A futófelület-kialakítás egyértelműen rosszabb irányíthatóságot és fékezhetőséget okoz.

Nem érdemes bizonytalan, kétes eredetű, például ismeretlen távol-keleti importból származó abroncsokat vásárolni. Ne vegyünk használt gumiabroncsot sem, még akkor se, ha szemmel láthatóan jó állapotban vannak! Az ilyen abroncsoknak olyan belső, szemmel nem látható rejtett hibáik lehetnek, amelyek akár életveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.

Vásárláskor érdemes kikérni a gumiabroncsszervizes munkatárs véleményét. Vegyük figyelembe az autó típusát, az autógyártó cég méretre vonatkozó ajánlását, a közlekedési szokásokat és azt, hogy milyen körülmények között, mennyit autóznak a nyári időszakban!

A nyáriabroncsszettből – és a téliből is – minden kerékre azonos típusú és mintázatú gumit javasolt felhelyezni. Ha komoly mértékben elkopott vagy sérült valamelyik abroncs, a vele azonos tengelyen forgó másik abroncsot is ki kell cserélni.

Ami végképp tilos: ne kombináljuk a téliabroncsot a nyárival, a fizikát nem lehet becsapni!

Új abroncs választásánál segít a néhány éve kötelezően elhelyezett matrica, melyről néhány fontos paraméter leolvasható. A legjobb megoldás az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük le. Azért, hogy nagyjából egyszerre kopjanak „csereérettre”, 7-10 ezer kilométerenként érdemes új pozíciót választani az egyes abroncsoknak – erre kiváló alkalom a szezonális csere.





Hűvös, száraz, fénytől védett



A leszerelt téliabroncsok tárolására a hűvös, száraz és fénytől védett hely a legalkalmasabb, mivel a hő, a nedvesség és a közvetlen napfény meg­gyorsíthatja az abroncsok öregedését. Amennyiben kerékre szerelve tesszük el a téliabroncsokat, akkor egymásra fektetve tároljuk őket, ellenkező esetben állítva, két-három hetente egy negyed fordulatot fordítva raktározzuk a gumiabroncsokat. km



Borítókép: A nyíregyházi Kert utcai gumisnál szakszerű mozdulatokkal cserélik le a télit a nyárira | Fotó: Dodó Ferenc

Fontos a gyakori kontroll



Az abroncsok nyomását érdemes legalább 2-3 hetente, elinduláskor – amikor még hidegek –, ellenőrizni, beleértve a pótkerékét is.

Az alacsonyabb, nem megfelelő gumiabroncsnyomás miatt romlik a tapadás, így egyrészt hamarabb kopnak el a gumiabroncsok, másrészt pedig megnövekszik a hajtóanyag-fogyasztás, és ami a legfontosabb, hogy az autó irányíthatósága, stabilitása is jelentősen lecsökken.

A gumiabroncsok tulajdonságainak kihasználását és az élettartamukat is befolyásolja a futómű megfelelő beállítása. A hibás futómű hosszabb fékutat, rosszabb úttartást és irányíthatóságot okozhat és felgyorsíthatja a gumiabroncsok kopását.