Szaszala László, a Magyar Autóklub észak-alföldi újraválasztott regionális vezetője gyakran formál véleményt mindarról, ami az autós társadalmat foglalkoztatja. Most arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány korábban moratóriumot vezetett be a műszaki vizsgát illetően, de érdemes szem előtt tartani a dátumokat. A korábbi rendelet alapján a lejáró hivatalos okmányok, így a műszaki vizsga is a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. Jelen állás szerint 2022. június 1-éig van érvényben a veszélyhelyzet meghosszabbítása.

Fontos dátumok

– Korábban 2020. március 11. és július 3. között volt hatályban veszélyhelyzet, ekkor 2020. december 15-éig hosszabbította meg a kormány a lejárt okmányok érvényességét. Ebből következik, hogy előfordulhat, hogy egy gépjármű úgy közlekedik a forgalomban, hogy közel 2 éve lejárt a műszakija. Éppen ezért a kormány úgy döntött, hogy az okmányok érvényességi határideje 2022. június 30. lesz.



– A 2021 decemberében megjelent kormányrendelet alapján a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is, 2022. június 30. napjáig érvényes. Tehát 2022. június 30-áig mindenképpen le kell vizsgáztatni a lejárt műszakival rendelkező gépjárműveket.



Szaszala László nyomatékosította, hogy a lejárt műszaki vizsgával kizárólag a magyar jogszabályok értelmében lehet közlekedni. Külföldön természetesen nem fogadják el a lejárt okmányokat. A műszaki vizsga érvényessége alapvetően 2 év. Új autóknál a műszaki vizsga érvényessége 4 év. Előfordulhat, hogy például a vonóhorog felszerelése miatt újra kell vizsgáztatni a gépjárművet.



– A Magyar Autóklub az ország legnagyobb autós civil szervezete. 1900-ban, Budapesten alakult meg a MAK elődje, a Magyar Automobil Klub. Vezetésünk úgy döntött, hogy aki június 30-áig a Magyar Autóklubnál vizsgáztat, annak 50 százalék kedvezményt jóváírnak az előzetes átvizsgálás díjából – szolgált friss hírrel Szaszala László, a MAK regionális elnöke.



Bánki, Csonka és Törley

A Magyar Autóklub elődje, a Magyar Automobil Klub elnöke gróf Szapáry Pál volt, a választmány tagjai pedig többek között Bánki Donát, Csonka János és Törley József lettek. A klub 1911-ben felvehette a Királyi Magyar Automobil Club (KMAC) nevet. A nevéből később elhagyta a „királyi” jelzőt. 1960-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára felvette a Magyar Autóklub nevet.



Szaszala László elmondta, hogy az 1960-as években a klub saját pénzügyi eszközeiből országos segélyszolgálatot és szervizhálózatot hozott létre, melyeknek száma az évek során folyamatosan gyarapodott. Szolgáltatásaik köre mára a segélyszolgálaton és a műszaki szolgáltatásokon túl érdekvédelemmel, közlekedésbiztonsági oktatással, diák­oktatással is bővült.