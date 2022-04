A fennállásának 115. évfordulóját ünneplő nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola történetét mutatja be a napokban megnyitott tárlat a megyeszékhely patinás intézményében. Nem pusztán iskolatörténelmet írnak Nyíregyháza egyik legnagyobb és második legrégibb iskolájának bemutatásával, hanem olyan célokat fogalmaznak meg, amelyeket a 21. században a szülők, a fenntartó református egyházközség, a város önkormányzata is fontosnak tart.





A pedagógus szülők nyomában



Mócsánné Nagy Ágnes intézményvezetővel emlékezünk a múltra és vázoljuk a jövőt. – Igazi, nagy tanáregyéniségek oktatták, nevelték az egykori fiúiskolában a tanulókat – lapozzuk fel a képzeletbeli iskolatörténeti emlékkönyvet.

– Túlélt az intézmény két világháborút, az államosítással járó egyenlősdit, egy időben kórháznak is berendezték az egyik épületünket. Elődeink és mi is minden igyekezettel arra törekszünk, hogy a hagyományokban rejlő értékekre, a hazaszeretetre neveljük a nálunk pallérozódó gyermeki elméket, hisz a tárgyi és a szellemi kincsek önmagukban nem foghatók meg, az ezekben kifejezett értékekre fogékonnyá kell nevelni a fiatalokat. S ez még mindig kevés, késznek kell lenniük ezek hétköznapi alkalmazására – avat a gondolataiba az igazgatónő, aki hat éve irányítja az intézményt.

Édesapja a kálmánházi iskolát igazgatta, édesanyja szintén tanár, ő lényegében az iskolában nőtt fel. Más pályát szinte nem ismert, a Zrínyi-gimnázium után a tanárképző főiskola magyar–ének szakán diplomázott. 1992 óta tanít a mindig is nagyra becsült Jókaiban. Nem vágyott vezetői posztra, amikor Sipos Kund Kötönyné, az elődje felkérte, legyen a helyettese, akkor látott bele az intézmény tényleges szerepébe.

– Ez már egy más minőségű feladatként, nyugodtan állíthatom, küldetésként jelent meg lelki szemeim előtt. Vezetői programomban a folytonosságot és a biztonságot jelöltem meg követendő célként. Legyenek biztonságban a gyerekek, mert az egyre nagyobb tudásmennyiséget minőségi formában – most több mint 40 szakkörben bővítjük tudásukat –, a kor színvonalának megfelelő módszerekkel igyekszünk átadni. Mindent felülír az a lelki, hitbeli elköteleződés, amely korszakokon átívelő, örök értékekre neveli az ifjúságot.





Értékek őrzői és továbbadói



– Remélem, nem hangzik patetikusan, de azt szeretném, ha boldogok lennének itt a gyerekek. Bárhová kerüljenek az élet és a társadalmi munkamegosztás forgószínpadán, akár diplomások vagy jó szakemberek váljanak belőlük, legyenek a ma megszerezhető tudás birtokosai, szellemi értékeink megőrzői és továbbadói, úgy, hogy közben a mindennapok szépségeit észreveszik, az emberi küzdelmek megvívásából fakadó erőt, az előttünk járó nemzedékek örökségét értékelik. Mindezen célokat nem pusztán szavakban hangoztatjuk, hanem közösen felkeressük a levéltárat, a könyvtárat, a kopjafás temetőt, az eddigi bezárkózás helyett szélesebb körben szervezünk vetélkedőket.





A kor változásaihoz igazodva



– S azt is igazgatói feladatomnak érzem, hogy a pedagógusok nyugodt légkörben, kollegiális szellemben, az erkölcsi és az anyagi megbecsülést élvezve folytathatják nevelő-oktató munkájukat. A jövőben a tervünk az, hogy a kor változásaihoz igazodva, de a biztonságot adó stabilitást megőrizve haladjunk értékteremtő utunkon.

– Küldetésnek tartjuk, hogy az ország református közössége által is elismert Jókai Mór Református Általános Iskola fennállásának 2. évszázadát is sikerek, a közösségi és az egyéni célok valóra váltása határozza meg. Kimondatlanul is ezzel a hittel lépem át az iskola küszöbét nap nap után – teszi hozzá az intézmény vezetője. Tóth Kornélia



