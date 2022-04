– Háborúban élünk, de a csaták nem fizikai síkon, még csak nem is ideológiák mentén zajlanak, hanem a normalitás és az extrémizmus csap össze a világban. Globális erők támadják mindazt, ami értékes – keresztény értékrend, család, nemzeti hagyományok –, amiből az élet táplálkozik. Azt vettük észre, hogy míg az egyik oldal hosszú éveken át szisztematikusan építette hadállásait, addig a másik oldal „ellazsálta a védelmet”. Sajnálatos módon mindaz, ami Nyugat-Európában, az USA-ban és Észak-Amerikában a keresztény etika és vallás tagadására, a hagyományos értékek eltörlésére épül, káoszt teremtve körülöttünk szétzilálja a társadalmat, s egyre közelebb kerül hozzánk is pusztító ideológia. Nem hagyhatjuk ezt a folyamatot válasz nélkül, ezért állunk ki a normalitás mellett – foglalta össze előadása elején a Védett Társadalom Alapítvány küldetését a szervezet elnöke, Földi László, aki a feleségével, Földi-Kovács Andreával, az alapítvány kuratóriumi tagjával tartott előadást a napokban Nyíregyházán a megyeházán. A titkosszolgálati szakértőt és a közismert televíziós újságírót a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) nyíregyházi csoportja hívta meg rendezvényére.

Kommunikációs háború



A Védett Társadalom Alapítvány az életigenlő, biztonságos, a hitüket és kultúrájukat, hagyományaikat szabadon megélő közösségekre épít. Védelmet nyújt a fizikai, biológiai és erkölcsi határok felszámolására törekvő globalista szervezetekkel és ideológiákkal szemben. Ahogyan mondják: a normális életet szeretnék divattá tenni, a keresztény értékeket és a vallásszabadságot tűzték zászlajukra, s hogy a világban történő eseményeket, információkat tág látókörben, többféle aspektusból tárják az emberek elé. Széles kapcsolati hálót alakítanak ki hazai és külföldi civil szervezetekkel, tudományos csoportokkal, összefogják a hasonló szellemiségű és küldetést vállaló intézményeket. Bizonyos értelemben – a külső kereteit tekintve – a Nyílt Társadalom Alapítvány „ellen-szervezeteként” definiálja magát a 2021-ben magyar újságírókból verbuválódott Védett Társadalom Alapítvány.

Forrás: Pusztai Sándor





Törpe kisebbség, normális többség



– Amikor olyan események következnek be, mint a bankválság, a migráció, az LMBTQ-propaganda terjesztése, akkor azok eredőjét kell megvizsgálnunk, nem önmagában a jelenséget. Ugyanez a helyzet a háborúknál is. Egy bizonyos erőtérben a nagyon „tudatosan építkezők” játszmája zajlik, spekulatív módon mozgatják a szálakat, saját céljaik érdekében keltenek zavart. Hol működik ez a hálózat? Az információs térben, hiszen az információ fegyver, s ebben a „kommunikációs háborúban” a manipulációval, a hazugságokkal, az elterelésekkel szemben úgy érezzük, fel kell lépnünk. Szeretnénk, hogy a normalitást képviselő emberek hiteles képet kapjanak a világ történéseiről, s védve legyenek a nyílt társadalom által gerjesztett hazugságokkal szemben – mondta Földi László. Felhívta a figyelmet a fiatalokra, akiket könnyen megtéveszthetnek „divatosnak hitt ideológiák”, akik könnyen feladhatják őseiktől, szüleiktől örökölt életformáikat.

– Ne hagyjuk, hogy félrevezessék őket – jelentette ki a szakértő, mert mi vagyunk a normális többség! Elhangzott továbbá: kiállnak a vallás- és szólásszabadság mellett, ellentétben a másik oldallal, ahol csak hirdetik a szólásszabadságot. A leghitelesebb példa erre, amikor a közösségi portálok letiltják az „alapelveikbe” ütköző véleményt. – Hol van itt a szabadság? – merült fel a kérdés. Fontos terület számukra a hagyományos család védelme, ahol nő és férfi, és a gyerekek alkotják a családot, ahogyan az a magyar Alaptörvényben is szerepel.



Forrás: Pusztai Sándor



Lelkiismereti kérdés...



– Az előadás elején azt a kérdést kaptuk: Milyen jövő vár ránk? Olyan jövő, amilyet alakítunk, hiszen nem passzív szemlélőként vagyunk jelen a világban, hanem érdemben tudunk tenni azért, ahogyan a dolgok alakulnak a jövőben Magyarországon. Történelmi pillanatokat élünk át, amikor is mi magyarok védjük nyugati civilizációnk értékeit: a hagyományos keresztény életvitelt és értékrendet, a felnövekvő generációkat, sőt a tudományos közegünket is. Az idegen ideológiák nyomásgyakorlásának nem lesz vége április harmadikával, egészen addig tart, míg meg nem adjuk magunkat vagy sikerrel megvívjuk ezt a küzdelmet – vette át a szót Földi-Kovács Andrea, majd beszédében kiemelte: a normálisan gondolkozó úgy érzi, egyedül van, és elképesztő nyomás nehezedik rá, hogy adja fel a hagyományokat, hitét, értékrendszerét.

Megemlítette a nyílt társadalom eszméjét, amely szerinte nem másról szól, mint: – Légy kritikus a saját világnézeteddel, vizsgáld meg és legyél nyitott az új eszmék befogadására. Mit jelent ez? Semmi másról nem szól, mint egy világméretű csoportnyomásról, ami azt szeretné elérni, hogy az emberek fogadják be az új progresszív ideológiákat. Számos nemzetközi szakértő üdvözli alapítványunk munkáját, és alátámasztják, hogy igenis vannak veszélyes és visszafordíthatatlan folyamatok, amelyeknek ellen kell állnunk, mert nekünk még van erre lehetőségünk, van erre időnk. Olyan eszmékre kell nemet mondanunk, amelyek nem illeszkednek bele a keresztény, emberbarát logikába, mint: a drogliberalizálás gondolata, az eutanázia kérdése, a gender-mainstreaming erőszakos nyomulása. Ezekbe rengeteg pénzt invesztálnak „bizonyos csoportok”. Itthon azt gondolják sokan a gender-lobbiról, a szexuális identitásról szóló érzékenyítő foglalkozásokról, hogy nem érik el a gyermekeket, nincs is semmi probléma ezzel. Holott a gyermekvédelmi törvény beiktatása előtt, a koronavírus-járvány kitörését megelőzően Magyarországon évente 1000-1500 fiatalt vontak be érzékenyítő foglalkozásokba, nem beszélve azokról a szolgáltatókról, internetes csatornákról, filmekről, amelyekben rejtett formában megjelenik ez az ideológiai és formálják a fiatalok gondolkodását.

Forrás: Pusztai Sándor



Ébresztőt kell fújni, mert ha más országokhoz hasonlóan a gyerekek szexuális nevelése kicsúszik a szülők kezéből, visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el. S ezt lehet megelőzni a népszavazással, melyben megfogalmazódhat a szülői vélemény – hangsúlyozta az újságíró, aki végül a keresztény felelősségről is szólt. Szerinte az „érdekcsoportok” mindig az érzelmekre próbálnak hatni a vitákban szemben az észérvekkel. Az emberek nagy része ezért sem szívesen vitatkozik velük, pedig a keresztény álláspontnak meg kell szólalnia lelkiismereti kérdésekben, s bátran érveljünk az álláspontunk mellett: – Mert egy halott dolog is tud az árral úszni, de csak egy élő képes árral szemben.