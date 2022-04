Levonulóban van a járvány, a szennyvízmintákban is csökkent a koronavírus koncentrációja. Kevesebb a beteg, de továbbra is vigyázni kell, a koronavírus-fertőzésre utaló felső légúti tüneteket időben jelezni kell az orvos felé.



– Kétnaponta egy pozitív fertőzöttet még mindig találunk. A járványdömping levonult, ám az omikron vírusvariáns itt maradt közöttünk, és kizárólag azok számítanak védettnek, akik felvették az emlékeztető oltásokat is. Ne feledjük azt sem: közösségekben, zárt helyeken továbbra is elég egy vírushordozó személy a többiek megfertőzéséhez. A helyzet annyiban más, mint a nagy járványhullámok alatt, hogy a lecsökkent megbetegedésszám végre kevesebb terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre – mondta el Takács Anikó.



Ne fogyjon el a figyelem...



A nyírteleki háziorvos kiemelte, most már lehetőség van személyesen is megvizsgálni a felső légúti és hurutos tünetekkel orvoshoz fordulókat, ha a koronavírusra jellemző magas láz, köhögés a vezető tünet, akkor tesztelik a beteget, mérnek vérnyomást, oxigéntelítettségi szintet. Ez utóbbiból következtetni lehet arra is, nincs-e súlyos gyulladás a páciens tüdejében. A háziorvos azt kéri a pácienseitől, telefonon jelentkezzenek be a rendelésre, kérjenek időpontot.



– A felső légúti panasszal érkezőket elkülönítve vizsgáljuk meg, a rendelési idő utolsó egyórás sávját jelöltük ki erre a feladatra, a nap végén pedig nagytakarítást, ózonos fertőtlenítést végzünk – tette hozzá dr. Takács Anikó. A családorvos szerint, a korlátozások enyhítésével a figyelem elterelődött a koronavírus-járványról, s noha jelentősen kevesebb a megbetegedés, mint néhány hónappal ezelőtt, mindenkinek fontos, hogy a környezetében lévő embereket, családtagjaikat védjék meg a fertőzéstől.



A veszélyeztetett csoporthoz tartozók, a szív- és érrendszeri betegek, a magas vérnyomással küzdők, a cukorbetegek, ha 4-5 hónapnál korábban vették fel az emlékeztető oltást, kérjék a soron következő vakcinaadagot. – Nemrég veszítettük el egy idős, krónikus betegünket, mert nem volt beoltva. Egy másik hasonló korú páciens szintén krónikus beteg volt, de felvette a védőoltásokat, így szinte észrevétlenül vészelte át a fertőzést. Ezeket a példákat azért hangsúlyozzuk, mert tanulságosak, és nem szabad elfelejteni, hogy az elsődleges védelmet a vakcina jelenti. Az egészséges felnőtteknek jelenleg nincs szükségük 4. oltásra – ha csak egy következő járványhullám nem követeli meg –, ám a krónikus betegek oltások nélkül veszélynek teszik ki magukat – hangsúlyozta a háziorvos.



Tesztelés a rendelőkben



Dr. Mosolygó Gábor hasonló tapasztalatokról számolt be lapunknak. Elmondta, van olyan hét, amikor egyetlen koronavírusteszt sem jelez pozitív eredményt, míg máskor egy nap alatt 3-4 beteget is kiszűrnek. – Minden koronavírus-gyanús esetet tesztelünk, van elég antigéngyorsteszt a rendelőkben, kaptunk. Ha a tünetek megjelenése után 1-2 nappal végezzük el a vizsgálatot, megbízható eredményt mutatnak az antigéngyorstesztek is. Az oltott páciensek súlyos szövődmények nélkül átvészelik a betegséget, 5-6 nap elteltével felépülnek. Ahogyan a járvány elején, úgy most is előírja a háziorvosok számára a protokoll a beteg bejelentését a központi nyilvántartásba, és természetesen tartjuk vele a kapcsolatot, folyamatosan érdeklődünk az állapotáról.



– Azzal, hogy lekerült a háziorvosokról az oltás terhe, több idő jut a páciensek szűrésére, gondozására, illetve azt tapasztaljuk, hogy ők is mindinkább felkeresnek minket a problémáikkal, elhanyagolt betegségeikkel – mondta a doktor.

Nyitva vannak a kórházi oltópontok



Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében továbbra is folyamatosan biztosított az oltás a kórházi oltópontokon. A kórházi oltópontok kedden és péntekenként lesznek nyitva. Keddenként csak időpontfoglalással, péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. 5–11 éves gyermekek oltására szintén heti egy napot hirdetnek meg a kórházi oltópontok, ők csak időpontfoglalással mehetnek. Az oltópontokon öt vakcina közül lehet választani.