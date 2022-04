A II. világháború előtt megyénk sok településén volt zsidó hitgyülekezet. A gyülekezetek tagjai aktívan részt vettek a városok és falvak kereskedelmi-gazdasági életében, anyagi támogatásaikkal, beruházásaikkal hozzájárultak lakóhelyük felvirágoztatásához. Több helyen zsinagóga is épült a vallási élet gyakorlására. Az 1944 áprilisában megkezdett holokauszt azonban ezt az idilli állapotot kettétörte, teljes zsidó családok pusztultak el a koncentrációs táborokban. A megmaradt kevés túlélő már nem tért vissza szülőföldjére, más városokban, illetve külföldön próbáltak meg új életet kezdeni.



Ez lett a sorsa Demecser zsidó lakosságának is. Nagyon sok fiatal és idős számára a halálgyárak jelentették az utolsó állomást, akik életben maradtak, inkább máshol kerestek boldogulást, kevesen tértek haza. Az 1950-es években a zsinagógát is lebontották a városban, ma már csak az izraelita elemi népiskola épülete emlékeztet a virágzó zsidó hitközségre. Az utókor azonban nem feledi el az egykori zsidó lakosságot, a demecseri önkormányzat és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség szervezésében emléktáblát avattak pénteken a népiskola falán a magyar holokauszt közelgő emléknapja alkalmából.



Demecser önkormányzata fontosnak tartja a múlt emlékeinek ébren tartását, hogy megadhassa a település a kegyeletet és a tiszteletet a hősöknek, a példaképeknek, az ártatlan áldozatoknak. Minderről Rátkai Sándor polgármester beszélt az ünnepséget megnyitó köszöntő gondolatok után. Felidézte az immár hagyománnyá váló rendezvényeket: a település emlékezik 1956 hőseire, az I. világháború Demecserben elhunyt hadifoglyaira, Csintalan József plébánosra, szentszéki tanácsosra, március 11-én emléktáblát avattak az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére, a pénteki ünnepségen pedig a zsidó lakosság emlékét idézték fel.



– A zsidó lakosság az 1770-es évektől kezdve egészen 1944-ig fontos szerepet játszott Demecser társadalmi, gazdasági, szociális életében. Tiszteletre méltó életmódot folytattak, a település megbecsült tagjai voltak. Köszönöm Lucza János helytörténésznek és Vitális Zsombor egyetemi hallgatónak azt az értékmegőrző munkát, amelynek ereményeképpen most emléktáblát avathatunk – mondta a város vezetője.



Részt vett az ünnepségen Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke is. Beszédében először a személyes élményeit idézte fel. Mindkét nagymamája Auschwitzban halt meg. A még most is élő édesanyja sokat mesélt arról, hogy mikor túlélőként hazakerült Ceglédre, üres és kirabolt ház fogadta, még az ablakkeretek is hiányoztak.



– Totális kirablásnak lehetett az édesanyám a szemtanúja, de ez így volt Demecserben is. Egy korabeli levél szerint felszabadult több szatócsbolt, szikvízüzem, bádogos üzem, szabóság és pékség, mert a zsidó családokat a koncentrációs táborokba deporálták. A II. világháború befejezés után Demecserbe 18 túlélő jött haza, de az 1960-as évek közepén már egy sem lakott itt közülük – emlékezett a múltra az elnök, majd így folytatta: – Vajon a XXI. században van-e tennivalónk? Igen, van. Kötelességünk jeleket hagyni az utódoknak. Kell egy jel arról, hogy Demecserben élő hitélet folyt, hogy itt is értékeket hoztak létre az itt élő zsidók. Fontos szerepe van mindebben az oktatásnak, a tanításnak, a felnövekvő nemzedéknek tudnia kell, hogy 600 ezer magyar zsidó pusztult el a holokauszt idején. Az 1890-ben megépített izraelita elemi népiskola épülete szimbolizálja az oktatás fontosságát. A kívülről már szépen felújított épület remélhetőleg méltó helye lesz az emlékezésnek.



Dr. Seszták Miklós kormánybiztos, országgyűlési képviselő egy kisvárdai túlélő emlékeit felidézve utalt a német megszállás és holokauszt borzalmaira. Mint mondta, sokan reménykedtek az orosz felszabadításban, azt nem tudhatták, hogy a gettósítás a vég kezdete, minden, mi korábban volt, megszűnt létezni. – Kötelességünk és felelősségünk is az emlékezés, a múltat nem szabad elfelejteni. Kötelességünk jeleket tenni, s örülök, hogy egy ilyen jel avatásában én is közreműködhetek – mondta a politikus.



A tragikus történelmi eseményeket Nagy Enikő történelem szakos tanár idézte fel. A bevezetőben utalt arra, hogy mint pedagógus, fontosnak tartja a kulturális értékek megbecsülését, azok közvetítését a diákok számára, akiket ugyanakkor elfogadásra is tanít. Felidézte a zsidó törvényeket, amelyek végül elvezettek a holokauszthoz. Az izraelita elemi népiskolában 1944 tavaszáig tanulhattak a gyermekek, egy fennmaradt adat szerint akkor 52 diák és egy tanító jelentette az oktatási intézményt. Szólt arról is a tanárnő, hogy diákjaival már 2014-ben megkezdte a demecseri zsidók kutatását, s az eredményeket be is mutatták a közvéleménynek. Reményét fejezte ki, hogy lesz folytatása ennek a munkának. Beszéde végén Habsburg Ottó gondolatát osztotta meg a rendezvény vendégeivel: „Aki nem ismeri a múltat, nem ítélheti meg a jövőt. A múlt az a talaj, amelyen állunk. Tanítómesterünk, megmutatja, hogy milyen hibákat nem szabad újra elkövetni és mit kell tenni.”



Az emléktáblát Färber György, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnöke és Vitális Zsombor, az ünnepség főszervezője leplezte le, majd az ima elhangzása után elhelyezték a résztvevők a kegyelet koszorúit és az emlékezés köveit. Az ünnepség zárásaként felcsendült Izrael nemzeti himnusza, a Hatikva Bakos Dániel és Gyurkó Ádám előadásában.

A résztvevők a magyar holokauszt közelgő emléknapja alkalmából fát ültettek a város zsidó temetőjénél, valamint megnyitották a Cinkos, aki néma című kiállítást is. Ezekről az eseményekről később számolunk be.