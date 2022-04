– Április első hetében a Mustárház és a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda képviseletében egy nyolcnapos nemzetközi ifjúsági csereprogramon vettünk részt az Erasmus+ jóvoltából, olasz, spanyol és román fiatalokkal együtt. Festői szépségű hegyek között egy történelmi kisvárosban, Montone-ban jártunk, a programok középpontjában a diszkrimináció, a társadalmi kirekesztettség, illetve a mentális egészség témái álltak – tudtuk meg Szabó Hanna Zsófiától, a program egyik résztvevőjétől.





Foglalkozások és kirándulás



– A színészet és szituációs játékok segítségével érezhettük át egy társadalmilag hátrányos helyzetben lévő ember életét. A napok nagy részét foglalkozások töltötték ki, délelőtt „hagyományos” módszerrel adtak át releváns ismereteket számunkra: PowerPoint-bemutatók, viták, saját tapasztalatok alapján folytak az előadások. Délután úgynevezett nonformális oktatásban részesültünk, itt kapcsolódott be a színház: főként csapatokban dolgoztunk, alkottunk élethelyzeteket, ami egy előre megítélt emberrel megtörténhet, vagy szobrokat építettünk a másik személyből, ami éppen egy érzelmet ragadott meg a szituációból.

– Részletesen megismerkedtünk az Erasmus+ lehetőségeivel, valamint Montone polgármesterével és alpolgármesterével is találkoztunk, akiktől információkat kaptunk a település sajátosságairól, fejlesztéseiről. Természetesen a foglalkozások mellett a kikapcsolódásra is jutott idő: esténként megismerkedtünk a részt vevő nemzetek kultúrájával, kirándultunk Perugiában és Assisiben, úton hazafelé pedig Velencét fedeztük fel.





Alkalmazható tudás



– A nemzetközi esten igazi magyaros paprikás krumpli készült a vendégeknek, és a magyar néptánc alapjait is megtanítottuk nekik az est folyamán. A program számunkra nemcsak érzelmes és elgondolkodtató volt, de a megszerzett tudást a mindennapokban is tudjuk alkalmazni, másokat is erre ösztönözni, a kirándulások pedig nagyszerűen feltöltöttek bennünket a foglalkozások komolysága után – tájékoztatta lapunkat az utazás részleteiről Szabó Hanna Zsófia.



Borítókép: Csapatokban dolgoztak és alkottak élethelyzeteket | Fotó: Mustárház