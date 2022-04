– Néhány éve szinte küldetésemmé vált, hogy a megyénkben is előadásokat tartsanak azok az országosan elismert szakemberek, akik a tudásukkal jelentősen gazdagíthatják a pedagógustársaimat – hívta fel a figyelmet Tóth Dóra, az immár hatodik alkalommal megrendezett Hétköznapi Pedagógus Szakmai Nap főszervezője. A nyírteleki eseményre a járvány miatti két év szünet után ismét szép számmal érkeztek óvodapedagógusok, hogy a szakmai előadásokból és közös eszmecserékből építkezve saját munkájukban is meghonosíthassák a különféle jógyakorlatokat.

Több területen gazdagodhatnak

A rendezvényen jelen volt dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Szekeres József, Nyírtelek polgármestere is.

A településvezető beszédében kiemelte: az oktatásnak három fő pillére van: az első maga az épület, az intézmény, a második a gyerekek, a harmadik pedig a pedagógusok.

– Az első pillér a mi felelősségünk, hiszen nekünk kell megteremtenünk az alapokat, és úgy vélem, Nyírteleken jó úton haladunk. A második pillér is nagyon fontos, és egykori pedagógusként jól tudom, mennyire nehéz feladat minél több területen gazdagítani a gyerekeket, hogy ne csak okosabbak, de jobb emberek is legyenek. Ehhez elengedhetetlen a harmadik pillér, a pedagógus. Egy bölcsőde, óvoda, iskola arculatát is a pedagógusok szabják meg. A mai nap nemcsak a magas színvonalú szakmai előadások miatt hasznos a jelenlévőknek, hanem a jóízű beszélgetések miatt is, amikből sajnos, a mai világban egyre kevesebb jut az embereknek – zárta gondolatait Szekeres József.

– A magas szintű szakmai tudás nagyon fontos egy pedagógus életében, de legalább ekkora értékkel bír az emberség is – ezt már dr. Vinnai Győző mondta a jelenlévőknek.

– Tanárként én is mindig azon fáradoztam, hogy kihozzam a gyerekekből a legjobbat, és nincs ez másként az óvodákban sem. Kezdetben a szülők nem intézményt, hanem óvó- vagy tanító nénit választanak, hiszen az óvoda vagy iskola hírét az ott dolgozók határozzák meg. Folyamatosan újulnak meg és fejlődnek az intézmények Nyírteleken, az óvoda és iskola felújítása után nemsokára kibővül a bölcsőde is. Az infrastruktúra tehát adott, de mindez semmit sem érne, ha ezen épületekben nem felkészült és eltökélt pedagógusok dolgoznának – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző.

Dr. Maruzsa Zoltán arról számolt be, a szakmai fejlődés minden pedagógus munkájában kiemelten fontos. Mindezt az Oktatási Hivatal továbbképzésekkel biztosítja, ugyanakkor a nyírtelekihez hasonló szakmai napok révén kötetlenebb formában bővíthető a tudás.

– Az elmúlt négy évben sok változás volt az óvodák világában. Az ország több pontján jelentősen nőtt a gyerekek száma, ezért több óvodai férőhelyre volt szükség. Túl vagyunk a szükséges kapacitásbővítéseken, így az elmúlt néhány évben nagyobb figyelmet fordíthattunk az infrastruktúra fejlesztésére. A különböző pályázatok révén több mint ezer óvoda újulhatott meg. Nem mindig nagy volumenű felújításokra kellett gondolni, de a helyi lakosságnak óriási előrelépést jelentettek ezek a pályázatok – tudatta az államtitkár, aki azt is elárulta, a következő éves költségvetés tárgyalásánál megvizsgálják a pedagógusok bérrendezésének lehetőségeit. Ez egy olyan probléma, amiről nem feledkeztünk meg, de a korábban nem álltak rendelkezésre az ehhez szükséges források.

Elmerülni a kultúrában

A szakmai előadások nyitányaként Tatárné Nagy Ágnes konduktor-óvodapedagógus a népi játékok fejlesztő hatásairól beszélt az érdeklődőknek.

Kiemelte: a módszerével a készségeket és a képességeket alapozzák meg a népi játékokon keresztül, ráadásul a gyerekek fejlődését természetesen támogatják, az életkori sajátosságoknak megfelelően.

– A szülők nagyon kevés ilyen játékot ismernek, ezért a gyerekek sokszor csak szervezet pedagógiai körülmények között ismerik meg e játékokat, holott hamarabb, otthon is szükség lenne rájuk. Néhány hónapos kortól egészen kisiskolás korig alkalmazható a módszer, melyet a szakemberek mellett a szülőknek is érdemes elsajátítani – emelte ki a szakember, aki szerint a gyerekeknek direkt fejlesztésre nem is lenne szüksége, ha már születésüktől elmerülnek a kultúra különféle szintjeiben, a népzenében, játékokban, táncban. Tatárné Nagy Ágnes szerint további probléma, hogy a magyar oktatási rendszer minden szintjén a bal agyféltekére koncentrál, ami a logikai gondolkodásért, matematikai képességek, beszéd központja, ugyanakkor a jobb agyféltekére legalább ekkora hangsúlyt kellene fektetni. Ez a terület felel ugyanis a kreativitásért, a zeneiségért, érzelmi intelligenciáért – ezek olyan képességek, amik nem mérhetők érdemjegyekkel.