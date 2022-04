A legenda szerint a második világháború alatt a brit parlament a hadi költségek megugrása miatt meg akarta szüntetni a kultúra támogatását. Ekkor a miniszterelnöki tisztséget betöltő Winston Churchill visszakérdezett: de akkor miért harcolunk? Ő már akkor megérzett valamit abból, hogy mekkora különbség van kultúrával vagy nélküle élni.

Másra is van igény

Az emberek többsége csak az elmúlt évtizedekben döbbent rá, hogy a termelésközpontú, fogyasztáscentrikus életmód zsákutca. Eltekintve a nagy szegénységben élőktől, a fogyasztás növelése nemcsak testsúlynövekedéssel (a silány élelmiszerek fogyasztása miatt sokszor a legszegényebbek a legkövérebbek), mozgásszegény életmóddal, betegségekkel, korai halálozással, hanem a természet kifosztásával is jár, aminek kísérőjelensége a már-már visszafordíthatatlan klímaválság, a globális felmelegedés.

Egyre többen ismerik fel, hogy a fogyasztáson kívül az embernek más szükségletei is vannak: kultúra, sport, szabad­idős tevékenységek, hobbi stb. Az ember többre érdemes annál, hogy szakadatlan szerzésvágyát fogyasztásra fordítsa.

A termelés mérésére használt bruttó hazai termék (GDP) adott időszakban (év), adott területen (ország) végső fogyasztásra és felhalmozásra létrehozott termékek és szolgáltatások összege. A számítások alapjait Fellner Frigyes (1871–1945) magyar közgazdász, akadémikus fektette le, akinek egész életműve a nemzetgazdasági elszámolásokról szól. A GDP-t az 1930-as évektől kezdték nemzetközi összehasonlításokra használni, de igazán az ENSZ megalakulása után (1945) vált elterjedtté. A legutóbbi mérések szerint névleges értéken számítva Magyarország az egy főre jutó GDP-ben 54. helyen áll a nemzetek rangsorában, de vásárlóerő-paritáson (az árszintet is figyelembe véve) mérve, benne van az első ötvenben. Az első öt ország között Luxemburg, Svájc, Írország, Makaó és Norvégia a sorrend.

Sokak szerint a GDP nem mutatja jól az egyes országok helyzetét, nem tükrözi az általános jólétet, a jó közérzetet. Ezért 1993-ban megalkották az emberi fejlettségi indexet (HDI), amely a világ országait a születéskor várható élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján hasonlítja össze. Ebben az első öt helyen Norvégia, Svájc, Ausztrália, Írország és Németország szerepel. Hazánk itt a GDP-nél jobban, a 45. helyen áll a lakosság átlagosnál jóval magasabb iskolázottságának köszönhetően.

Szabadság, segítőkészség

Az emberek boldogságának kutatása a ’90-es évek közepén robbant be. A boldogság felmérésénél az ENSZ az egyes országoknál az anyagi jólétet, az egy főre jutó GDP-t, a biztonságérzetet (az egyének mekkora társadalmi támogatásra számíthatnak, ha bajba kerülnek), a születéskor várható egészségben töltött élettartam hosszát (Magyarországon a nők 79 évükből haláluk előtt átlagosan 15 évet betegen élnek át, a férfiak 73 évéből 11 év telik el betegen), a fontos kérdésekben hozott döntések szabadságának mértékét, az egyének segítőkészségének szintjét és a korrupció arányát veszi figyelembe. E sorrendben Finnország, Norvégia, Dánia, Izland és Svájc szerepel az első öt helyen, Magyarország a 69.

Talán nem meglepő, hogy a boldogságkutatásban a pszichológia tudománya mellett 2010 óta egyre gyarapodnak a közgazdaság-tudományi vizsgálatok is. Az e tudományt művelő kutatók egyre nagyobb számban jelentetnek meg „boldogságtudományi” tanulmányokat.

A gazdasági fejlődésben az utóbbi két évtizedben felerősödött a kreativitás, a tudás és az innováció, mind a városok, mind a régiók esetében. A kulturális és kreatívipar egyre növekvő részét képezi a gazdaságnak. E tevékenységek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik. A kreatíviparhoz az elektronikus és nyomtatott sajtó, a reklámipar, a film és videó, a szoftverkészítés, a digitális játékkészítés, az építészet, a könyvkiadás, a zene és előadó-művészet, a képzőművészet, az iparművészet, formatervezés és a divattervezés, a művészeti és antik kézművesség sorolható.

Hatott a kreatíviparra is

A Területi Statisztika című folyóirat egyik tanulmányában Kézai Petra Kinga és ­Rechnitzer János azt vizsgálta, hogy 2008 és 2018 között hogyan változott a legalább százezer fős nagyvárosok – Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár – kulturális és kreatíviparához tartozó társas vállalkozások teljesítménye. E cégek több mint 50 százaléka a fővárosban, míg 12 százaléka a nyolc nagyvárosban van.

A szerzők legfontosabb megállapítása, hogy a vizsgált évtizedben nagy áttörés nem történt. E vállalatok árbevételére a stagnálás, a két legutolsó évre (2017–2018) a növekedés volt jellemző. A 2014 után beindult gazdasági növekedés a kreatíviparra is hatott, különösen az építészmérnöki tevékenység, a kutatás-fejlesztés, valamint a média előretörése miatt. Budapest kreatív iparának árbevétele kb. 15-ször haladja meg a nyolc város együttes mértékét.

Az e szempontból vidéki elitnek nevezett nagy egyetemi városokban, Debrecenben, Győrben, Pécsen és Szegeden az ilyen jellegű árbevétel évente és városonként meghaladta a 10 milliárd forintot, sőt 2018-ban Szegeden 24 milliárdot ért el, amiben nagy szerepe van a Szegedi Tudományegyetemnek, ami 8 ezer foglalkoztatottjával a város legnagyobb munkáltatója. A következő csoportba került Kecskemét és Miskolc (7–10 milliárd forint közötti árbevétellel), míg Nyíregyháza és Székesfehérvár évente 3–7 milliárd forint ilyen jellegű bevételt könyvelhetett el.

A kulturális és kreatívipar nagy jövő előtt áll. Vélhetően a nagyvárosok mellett más megyei jogú városok is befogadóivá válnak e tevékenységek vállalkozásainak. Ebben a digi­talizáció, az életmódváltás és a környezeti kultúra megváltozása is aktívan segítheti.

Dr. Hajnal Béla, a közgazdaság-tudomány kandidátusa



