Minden évben a nagy példányszámú online és printlapok elismert autós újságíróiból álló, független szakmai zsűri (tagjai: Biró Csongor, Csordás Gábor, Gulyás Péter, Katona Mátyás, Miklós-Illés Kálmán) dönti el, hogy több kategóriában melyik lesz a magyar autópiacon a legmagyarabb, a legjobb és a legzöldebb autó.



Magas nívójú a gyártás



– Az idén a közönségdíjjal együtt tizenhét Év Magyar Autója díjat kaptak a hazai forgalmazók és gyártók – közölte Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.



– A verseny harmadik évében a három hazai autógyártóból kettő nevezett autót, így a tavalyi ezüstérmes, a győri Audi Q3 Sportback a 2020-as győztes, esztergomi Suzuki S-Cross ellen bizonyíthatott. Külön érdekesség, hogy mindkét autó hibrid, a Suzuki lágy, az Audi hálózatból tölthető plug-in hibrid – ezzel is jelezve, hogy Magyarországon magas színvonalú az autógyártás, és a jövő elvárásainak megfelelően termelnek ezek az üzemek. Az Év Magyar Autója 2022 díjat az Audi Q3 Sportback érdemelte ki.



Színes volt a mezőny



Nyolc kategóriában hirdetett győztest a zsűri, ebben a mezőnyben indult a legtöbb autó. A kisautók között csupa újdonság mérkőzött meg: a Skoda Fabia és a Volkswagen Polo küzdelmébe szólt bele a szabadidő-autós tulajdonságokkal felvértezett Toyota Yaris Cross, amely simán, kényelmes fölénnyel vitte el a pálmát. Színes volt a családi autók mezőnye, ahol a hétszemélyes elektromos Opel Zafira-e, valamint a szintén hétszemélyes VW Caddy mellett a klasszikus kompakt Volkswagen sikermodell és egy Nissan crossover is indult. Az üzleti autók kategóriában a Skoda klasszikus négyajtóst, a Lexus két prémium szedánt, a Peugeot pedig egy kompakt kombit nevezett. A szabadidő-autók között akkora volt a nyüzsgés, hogy nem is fértek el egy kategóriában. A kicsik között Honda, Suzuki, Seat és Volkswagen versenyzett, a közepes SUV-ok között a Hyundai Tucson dolgát a Nissan Qashqai, a Dacia Duster, az Opel Grandland és a Renault Arkana nehezítette. A nagyok között igazán szorosan alakult a hajrá, a Lexus NX csupán egyetlen ponttal verte meg a Skoda Kodiaq-ot. A sportautók között hangos küzdelem alakult ki, a leg­gyengébb modell is 261 lóerős volt, a BMW egyetlen ponttal múlta felül az év egyik meglepetés autóját, a fickós Toyota Yaris GR sportmodellt. A kishaszonjárművek között is szoros versenyben győzött a Toyota a Ford és a VW egy-egy képviselője előtt.



Az idén is megválasztották az év beszállítóit. Azok a Magyarországon termelő, fejlesztő vagy szolgáltató, autóiparban érdekelt vállalatok nyerhetik el ezt a kitüntetést, amelyek az adott évben, tehát 2021-ben komoly beruházást, létszámbővítést és fejlesztést hajtottak végre Magyarországon. A szerkesztőségek a megkérdezett autógyárak, illetve autógyártók ajánlásaival a következő vállalatoknak ítélték az Év Beszállítója 2022 díjat: Bosch Automotive Steering (Maklár), Hankook Tire (Rácalmás), Hanon Systems (Pécs), Schaeffler (Szombathely), SK On Hungary (Komárom).



A Robert Bosch Automotive Steering Kft. kormányműveket, kormányoszlopokat, kormánytengelyeket és felújított alkatrészeket szállít a világ több mint 100 járműgyártójának, személygépjárművek és tehergépjárművek számára egyaránt. A Hankook Tire európai gyára Magyarországon található. 885 millió eurós befektetésből a Dunaújváros melletti Rácalmáson a világ egyik legkorszerűbb abroncsgyára épült fel. A koreai tulajdonú Hanon Systems a világ második legnagyobb autóipari klímatechnikai beszállító vállalata, mely világszerte 51 gyártó üzemmel és 3 regionális innovációs központtal rendelkezik. A Magyarországon 1991 óta termelő Hanon Systems Hungary Kft. 2019-ben kezdte meg működését Pécsen.



A Magyarországon 3 gyárat üzemeltető és közel 5000 főt foglalkoztató globális autóipari és ipari beszállító Schaeffler szombathelyi gyárában több mint háromezren dolgoznak.



Az elmúlt közel 60 év alatt az SK Innovation Dél-Korea első számú és legnagyobb energia- és vegyipari vállalatává nőtte ki magát. Az SK On Hungary az SK Innovation első európai akkumulátorgyártó üzeme, ahol tasak technológiával készülnek harmadik generációs akkumulátorcellák globális elektromosjármű-gyártók számára.