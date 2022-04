„Múltunk tisztelete, jelenünk méltósága.” E gondolat jegyében immár közel ötven éve lelkes helytörténészként gyűjt tárgyakat, szervez konferenciákat, végez kutatómunkát Lucza János, a kemecsei általános iskola nyugalmazott igazgatója. Bár hamarosan már három évvel is túl lesz a hetedik X-en, fáradhatatlanul dolgozik most is, újabb tervek, célok serkentik és késztetik további munkákra. Fáradtságot nem érez, hiszen azt csinálja, amit nagyon szeret – legyen szó éppen lakhelyéről, Kemecséről, vagy Demecserről, ahol ifjúságát töltötte.

Büszke arra, hogy újabb és újabb tematikus tárlatokkal gazdagodik a Kemecsei Helytörténeti Gyűjtemény, amelyet még 1995-ben hozott létre Erdei Imre népművelő-könyvtáros segítségével.„Rég voltál már nálunk, feltétlenül meg kell nézned, hogy mi mindennel gyarapodtunk” – jelentette ki a napokban egy demecseri rendezvényen, amikor egymást köszöntöttük. Ennek a kérésnek nem lehetett ellent mondani, így a kedd reggelt nála kezdtem.

Szerencsés hármas találkozás

– A helytörténeti gyűjtemény egyre értékesebb formában tudja betölteni a szerepét, s ez egy szerencsés hármas találkozásnak köszönhető. Egyrészt kellett hozzá a település több ezer éves kiemelkedő története, történelmi múltja, másrészt voltak olyan elkötelezett helybeliek, akik ezt a múltat feldolgozták, gondolok Kozma Sándorra, Kozma Istvánra és Lutterné Hagymási Erzsébetre, harmadrészt pedig meg kell említenem a várost, ami megbecsüli az érte dolgozó embereket.

– Azt is el kell mondanom, hogy a település mindenkori polgármesterei is fontosnak tartották a helytörténeti munkát, jelentős támogatást kaptam mindig tőlük – fogadott a helytörténész.

Világháborús katonai emlékek

Természetesen oldalakat lehetne írni a rengeteg látnivalóról, de érdemes azokat inkább személyesen megnézni, s a tanár úr lelkes magyarázatát élőben meghallgatni. A teljesség igénye nélkül azért hadd legyen itt egy dióhéjnyi felsorolás, hogy mi minden is vár az érdeklődőkre a helytörténeti gyűjtemény tíz tematikus szobájában.

Nem hiányozhatnak a római kori, a hun, a szkíta, a késő avar kori, a honfoglalás kori, az Árpád-kori régészeti leletek. Kemecse annak a földrajzi helyzetnek a nyertese, hogy itt húzódik meg a természetes földrajzi határ a Nyírség és a Rétköz között. Más a talaj, más a vízrajz, s ezért már az őskorban is teljesen más életmódok alakultak ki az egyes területeken. A gyűjteményben helyet kaptak továbbá a várostörténeti értékek, a kiemelkedő személyiségek, mint például Répásy Mihály ‘48-as tábornok, Mikecz Tamás ‘48-as honvéd őrnagy, Méreiné Juhász Margit irodalmár.

Egy újabb teremben a kismesterségeket mutatják be, míg egy másikban a háztartási eszközöket. Lucza János közben megjegyezte, hogy sok segítséget köszönhet dr. Bene János címzetes múzeumigazgatónak és Bodnár Zsuzsanna néprajzkutatónak, nagyon értékes szakmai segítséget kapott tőlük az elmúlt években. Helyet kaptak továbbá a kisnemesi családok tárgyai, a világháborús katonai emlékek, van itt gramofon és magnó, s valószínűleg országos ritkaságnak mondhatjuk az úttörőélet kiállított relikviáit is. E gazdagság láttán a vendégnek olyan érzése van, hogy a tárgyak már kinőtték a gyűjteménynek otthont adó régi épületet.

– Nem titkolt vágyunk, hogy szeretnénk majd megkapni az önkormányzat tulajdonában levő Niczky-kastélyt a helytörténeti gyűjtemény számára – válaszolta a felvetésre Lucza János.

– Nemcsak a tárgyaknak jutna bőven hely, amiket még jobban tudnánk tematizálni, de ki tudnánk ott alakítani egy konferenciatermet is. Most egy kicsit türelmesnek kell lennünk, hiszen a város önkormányzata az utóbbi években nagyon sok új fejlesztést elindított, illetve befejezett, gondoljunk csak a járási tanuszodásra, a járási hivatalra, a polgármesteri hivatalra, a bölcsődére és az óvodára, valamint a közelmúltban megkezdett ipari parkra.

– E fejlesztések miatt háttérbe szorult a gyűjtemény jövője, de bízom benne, hogy előbb-utóbb – egy nyugalmasabb gazdasági időben – és egy sikeres pályázatnak köszönhetően költözhetünk majd. S akkor egy igazi, várostörténeti múzeummá válhat a gyűjteményünk. Vigyázok is nagyon az egészségemre, hogy annak a múzeumnak is aktív alapítója lehessek – tette hozzá viccesen. Munkabírását, kitartását látva biztosak lehetünk abban, hogy ott lesz a városi múzeum avatásán.

Köszönet a pedagógusoknak

De vajon honnan ez a lelkesedés, miből meríti az energiát Kemecse helytörténésze, aki immár a város díszpolgára is? – Demecser és Kemecse. Számomra ez a két település a szülőföldet, a családot jelenti. Hálás vagyok a pedagógusaimnak, akik felkeltették az érdeklődésemet a szülőföld története iránt, s mindezt betetőzte a tanárképző főiskola tanári gárdája, gondolok többek között Hársfalvi Péter, Szabó Géza, Sallai József tanár urakra.

A családban vajon senki nem örökölte a múlt iránti szeretetet? – vetődött fel óhatatlanul egy újabb kérdés. – Az egyik fiam vízügyi szakember lett, a másik fiam az informatikus szakmát választotta, de tisztelik az elkötelezettségemet, és nagyon sokat segítenek a munkámban. Ugyanígy sokat köszönhetek a feleségemnek is, aki sok-sok évtized óta a megértő társam. Négy unokám van. A két legidősebb már középiskolás, nekik korábban Ilyés Gábor, Nyíregyháza helytörténésze tanította a történelmet, szeretik is a tantárgyat, ők szoktak érdeklődni a munkám iránt.

Összekapcsolni az oktatással

Milyen terveket szeretne még megvalósítani? – Szeretném kutatószobává alakítani ezt a gyűjteményt, mert egyre több értékes helytörténeti dokumentumot kapunk. Jó lenne, ha az iskolai oktatásba ismét beépülne a hon- és népismeret, mert ha például a Toldit tanulják a diákok, itt megnézhetik, mi az a malomkő, vagyis jó lenne szorosabban összekapcsolni a múzeumot az oktatással.

– Szeretném Demecsernek is visszaadni mindazt a szépet és jót, amit kaptam a településtől gyermekkoromban. Elindítottunk egy folyamatot Vitális Zsombor egyetemi hallgatóval, volt már néhány szép rendezvényünk, történelmi megemlékezésünk.

– Folytatva ezt a sorozatot Kissné Kertész Katalin segítségével szeretnénk egy helytörténeti gyűjteményt kialakítani, három kis szobát máris berendeztünk régi tárgyakkal. S nagy tervem még az is, hogy a Kemecsei Helytörténeti Konferenciához hasonlóan legyen Demecserben is történelmi tanácskozás.