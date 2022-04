Sóstógyógyfürdő tavaly lezárult komplex turisztikai fejlesztésének leglátványosabb eleme az Európában is ritkán látott, mintegy 500 négyzetméter vízfelületű, tematizált hang- és fényeffektekkel kiegészített vízjátékot adó szökőkút, melynek játékában a próbaüzem során ezrek gyönyörködtek tavaly októberben. Az Aquarius Élményfürdő előtti szökőkút április 14-én újra működésbe lép, és a turisztikai szezonhoz igazítva már folyamatosan, és egyre bővülő rendben fog működni - írja a nyiregyhaza.hu.

Kedden este megtartották a Tófürdő előtti szökőkút próbaüzemét. Szerdán a szakemberek már az utolsó simításokat végzik, annak érdekében, hogy csütörtöktől normál üzemben működhessen Sóstógyógyfürdő legújabb attrakciója.

Május elsejéig a szökőkút mindennap működni fog 10-21 óra között, hétfőtől csütörtökig esténként 20 órától egy zenei blokkot, péntektől vasárnapig 11–21 óra között pedig naponta hat zenei blokkot tekinthetnek és hallgathatnak meg a nyíregyháziak és az ide látogatók. Húsvéthétfőn a hétvégi programkínálatban gyönyörködhetnek majd. A zenei kínálat összeállítása során a szakemberek tekintettel voltak arra is, hogy minden korosztály megtalálja kedvencét, így a mai modern zenék mellett a gyermekeknek szóló és a klasszikus dalok is helyet kaptak, de hallhatatlan filmzenék, rockdalokt és minden idők legjobbjai is bekerültek a repertoárba. Az április 14-től május 1-jéig tartó időszakban az alábbi zenei stílusokban összeállított programblokkokkal találkozhatnak a Sóstóra érkezők.

Hétfő–csütörtök

20.00: vegyes blokk (klasszikus, modern, filmzene, „best of”, gyermekzenék)

Péntek–vasárnap

11.00: gyermekblokk

13.00: modern blokk

15.00: gyermekblokk

17.00: „best of” blokk

19.00: vegyes blokk (modern és klasszikus zenék)

20.00: vegyes blokk („best of”, modern, filmzene, vetítés)