Az általános felvételi eljárásban február 15-ig jelentkezhettek elektronikus úton a továbbtanulás előtt állók a hazai felsőoktatási intézményekbe. Örvendetes tény, hogy a Nyíregyházi Egyetemre évről-évre egyre többen felvételiznek: első helyen 1428 diák jelölte meg az NYE valamelyik képzését, összesen pedig 4401-en jelentkeztek. Az első helyes jelentkezők száma 13,6 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, mely megelőzi az országos trendeket.

- Az elmúlt két évben folyamatosan emelkedő felvételi számok jól tükrözik az egyetem erejét és elismertségét. Mindemellett igazolja azt is, hogy a megyeszékhely nagy múltú felsőoktatási intézmény felvételi kampánya sikeres volt, amelyet a jövőben is folytatni kívánunk hagyományos és online formában – állapította meg Kósáné dr. Bilanics Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese. – A legnépszerűbb képzések az idén is a gazdaságtudományi, az óvodapedagógus és a repülőmérnöki szakok voltak. Népszerűnek bizonyultak a felsőoktatási szakképzések, főként a gazdálkodási és menedzsment, a műszaki, a programtervező informatikus, valamint a mezőgazdasági képzési területén.

A felsőoktatási szakképzések kettős előnyt jelenthetnek a jelentkezőknek, mivel ezzel a két éves képzési formával emelt szintű érettségi nélkül is be lehet kerülni a felsőoktatásba. Az elvégzését követően az azonos alapszakra bekerülés biztosított – rövidebb képzési idővel. A Nyíregyházi Egyetem képzési helyszíneinek köre is kibővült a megyében. Az első helyes jelentkezések tekintetében a mátészalkai képzőhelyen is megkezdheti szeptembertől az egyetem az oktatást. Új képzési formaként a következő tanévben a távoktatás is megjelent a képzési portfóliójukban. Az osztatlan tanári szakokon, a szakpáros képzésben a jelentkezők száma a tavalyival megegyező trendeket mutat.

Akik a 2022/2023-as tanévre még szeretnének a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezni, de eddig nem tették meg, azok a nyáron meghirdetendő pótfelvételi eljárás során számos szak közül tudnak választani. Érdemes az egyetem honlapján (www.nye.hu) tájékozódni a lehetőségekről.