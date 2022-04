Dr. Szabó Tünde dr. Rubi Gabriellától, a megyei egyes számú választókerület választási bizottságának elnökétől vehette át a megbízását, s immár másodszor kapta meg a bizalmat a szavazóktól. Elmondta, Nyíregyháza nagyon fontos az életében, ezért a jövőben is mindent megtesz, hogy az itt élőket képviselhesse, és az igényeket meghallgatva még szebb legyen a megyeszékhely.

– Fantasztikus városunk van, ezt minden ide látogató érzékelheti, ráadásul a lakosságszám is folyamatosan növekszik. Ezt a tendenciát szeretnénk fenntartani, amihez elengedhetetlen a további munkahelyek teremtése és további fejlesztésekkel. Köszönet jár mindenkinek a választás lebonyolításáért, és azért is, hogy sokan éltek a szavazati jogukkal – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde.

Dr. Vinnai Győző a negyedik ciklusában képviseli a megyei kettes választókerület lakóit a parlamentben. Tudatta, a választás magas részvételi aránya azt mutatja, az emberek fontos a lakhelyük és az ország jövője.

Őszintén és hitelesen

– Bizalmat kaptunk a választóktól, ami ugyanakkor hatalmas felelősség is, és mindezt őszintén és hitelesen meg kell szolgálni. A választókerületem rendkívül változatos: Nyíregyháza mellett több kisebb város, továbbá községek is találhatóak itt. A mostani választás megmutatta, hogy együttműködéssel sikeresek lehetünk. Az is tanulság, hogy minden ember problémája más és más, és ezekkel egyedileg foglalkozni kell. A fejlesztések nagyon fontosak, de legalább ennyire fontos, hogy az emberek elmondhassák nekünk a problémáikat, elérjenek minket, mert így szolgálhatjuk meg igazán a bizalmukat – hívta fel a figyelmet dr. Vinnai Győző.

– A választás eredménye a megyeszékhely jövőjét is szolgálja, folytatnunk kell az elmúlt évek munkáját – ezt már dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondta a jelenlévőknek. Kiemelte: több program is fut jelenleg, mások pedig előkészítés alatt állnak, de bőven rejlik még lehetőség a városban.