Az Idősakadémia azoknak a (főként 60+-os) hallgatóknak kínál rendszeres és hasznos elfoglaltságot, akik nyitottak és motiváltak, valamint aktívan tenni akarnak a saját életminőségük javításáért. Új ismereteket szerezhetnek, új ismeretséget köthetnek, gyakran alakulnak ki barátságok is. Általában kétheti elfoglaltsággal jár az ingyenes előadások látogatása, és a tanév végén még oklevelet is szerezhetnek a szorgalmas hallgatók. Az oktatókra is inspirálóan hat az idős hallgatók lelkesedése, aktivitása. Az előadások végén megszokott dolog a kérdések-válaszok, a beszélgetések kialakulása.

Az idősoktatás kulcsa oktatói oldalról az érdeklődés és figyelem, amit a hallgatóság sokszorosan meghálál. Ezért szeretek időseket oktatni, és persze azért, mert én is tanulhatok tőlük! Egymástól tanulni egymás örömére a generációk együttműködésével páratlan élmény! Bene Ágnes, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Gerantológus tanára vagyok, két nagyon kedves résztvevővel – Juhász Lászlóné Ria és Stéhné Ormai Magdi szeniorörömtánc-oktatók – szoros kapcsolatom alakult ki. Nyíregyházán tanítványukként vettem részt a táncórájukon. Ők pedig az én aktív tanítványaim voltak a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiáján.

- BENE ÁGNES -