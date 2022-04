Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkára a felújításról tartott pénteki budapesti sajtótájékoztatón hangsúlyozta: "az elmúlt évek során a kormányzat meggyőződéssel lépett arra az útra, amelyen járva bátran vállalja a múlt megbecsülésén át a jövő alakítását".

A múzeum épületének mintegy másfél évig tartó felújítása és bővítése nemcsak a szakszerű műtárgyvédelem és új állandó kiállítás létrehozását teszi lehetővé, hanem korszerű szakmai, turisztikai és közösségi programok megrendezésének lehetőségeit is biztosítja - tette hozzá a helyettes államtitkár.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) főigazgatója elmondta, hogy az új állandó kiállítást az ott lévő, rendkívül értékes műtárgyi anyagot felhasználva állítják össze, de része lesz egy helytörténeti tárlat is.

A főigazgató fontos célként jelölte meg, hogy jelentősen tudják növelni a nyírbátori múzeum látogatószámát.

A beruházás során megújulnak a közönségforgalmi terek és akadálymentessé válik az épület. Az intézmény modern, magas szintű biztonsági követelményeknek is eleget tevő kiállítóterekkel bővül, emellett új múzeumpedagógiai foglalkoztató épül és a látogatók fogadására korszerű tér nyílik. A munkálatok eredményeként az intézmény a Báthori-műemlékeket összekötő várostörténeti sétány egyik állomása lesz.

Az időszerűvé vált felújításhoz, amely a dél-nyírségi országrész legjelentősebb kulturális beruházása, az állam mintegy 1,8 milliárd forint támogatást biztosított, valamint további csaknem százmillió forintot a múzeum és gyűjteménye ideiglenes elköltöztetésére.

Az MNM Báthori István Múzeumnak a 17. század közepén épült egykori minorita kolostor barokk épülete ad otthont 1961 óta, amely műemléki védelem alatt áll. Az intézmény páratlan érdekességekkel és értékekkel büszkélkedhet. A Báthori-családhoz kapcsolódó tárgyi emlékek közül itt látható az 1511-ben Firenzében készült templomi ülőpad (stallum) kisebbik padsora. A múzeum emellett gazdag fegyvergyűjteménnyel, néprajzi, képzőművészeti és iparművészeti műtárgyakkal is rendelkezik.

