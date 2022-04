– A tájház igazi különlegességeket vonultat fel, ilyen a Hódos Imre birkózó édesapjának keze munkáját dicsérő szövőszék is. Az olimpikonról sportcsarnokot neveztek el, de a kálmánháziaknak egészen mást jelent a neve, amit a kiállítás révén a környékbeliek is megismerhetnek – tudatta az országgyűlési képviselő.

Folyamatosan gyarapodott

A gyűjteményről a lelkes amatőr helytörténész, Nagy Tamás elmondta: a környékbeli tanyákból alakult községben szorgosan gyűjtik a régi tárgyakat, eszközöket, hogy a fiatalok is megismerhessék őseik életét, és gazdálkodását.



– Rendkívül sokan segítettek a helybeliek a tájház létrehozásában. A sokéves munka eredményességét mutatja, hogy kezdetben csak egy szobát foglaltak a tárgyak, majd egy raktárat is megtöltöttek, míg végül a tájházba költöztek a múlt ereklyéi. Bízom benne, hogy a jövőben is sokan felkeresnek majd minket, hiszen a felavatás előtt többen is betértek ide, hogy megismerjék a múltat. Itt járt egy Nyíregyházáról elszármazott, Németországban élő házaspár, s a fiatalokat teljesen magával ragadta a látvány, s később egy kedves levelet is írtak nekem az élményeikről – mesélte Nagy Tamás.