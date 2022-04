Az olyan állások esetében, amelyeknél valamilyen speciális tudásra (például ritkább idegen nyelvek ismeretére) van szükség, az órabérek ennél magasabb régióban, 1700-1800 forint körül mozogtak – tájékoztatott a Trenkwalder.



– A 25 év alattiak adókedvezménye kedvezően hat az érintett korosztály foglalkoztatására, hiszen az elindulást, az önállóságot segít megteremteni. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejteni, hogy feszültséget is hordoz magában. Azon munkáltatóknál, ahol a tapasztalat, a tudás számított a bérek differenciálásában, ott gondok adódnak. A munkavállalók nem a bruttó bért nézik, hanem azt, hogy a ledolgozott hónap után milyen összeggel gyarapodik a bankszámlájuk. Mindent összevetve a jogalkotók szándéka érthető, örömteli, hogy könnyebb a fiatalok elindulása az életben, és kifejezetten jó látni a diákmunka térnyerését is – összegezte gondolatait lapunknak Szilágyi-Bécsi Tímea, a Nyíregyházán irodát működtető Int-Solution Kft. ügyvezető igazgatója.



Nőttek az órabérek



A Trenkwalder elemzéséből kiderül az is: a gyakornoki állások esetében az elmúlt évben az órabérek átlaga az 1600 forintos szintet közelítette, 2022 első negyedévére pedig már elérte az 1700 forintot. A vállalatok ugyanis a tehetséges gyakornokokat azzal is igyekeznek megtartani, hogy a juttatásaikat általában a saját munkavállalóik bérével együtt emelik. Ez különösen az olyan hiányszakmák esetében kiemelt törekvés, mint az IT vagy a mérnöki területek. A vállalatok e téren megpróbálnak biztosra menni, és a nyári időszakra tervezett gyakornoki állásokat a legjobb elérhető jelöltekkel már most igyekeznek betölteni.

A nyíregyházi Michelin Hungária Kft.-nél inkább a nyári időszakban fordulnak meg diákmunkások. Mint azt dr. Nemes Attila cégvezető lapunknak elmondta, jelenleg nincs náluk diákmunkás, ez inkább a nyárra jellemző.



– Leginkább raktározási feladatokra jönnek hozzánk diákok, mert a legtöbb pozícióra, mint mondjuk a gépkezelői, a betanulási idő 2-3 hónap, vagyis nem fér bele a nyári szünetbe a betanulás és a tényleges munka, míg évközben a műszakok szervezése miatt nehéz megoldani a diákok bevonását, ugyanis nálunk 12 órás a munkarend. Adminisztratív munkakörökben gyakrabban tudtunk tanulókat alkalmazni, itt ez könnyebben megszervezhető – foglalta össze tapasztalatait a Michelin ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, a helyi szakképzési centrummal ebben a tanévben indult el a duális képzés, amit a következő években is szeretnének folytatni.



– Ez ugyan nem a klasszikus diákmunka, mert más a célja, más a tartalma és más a célközönsége, de azt gondoljuk, ez is egy nagyon jó formája annak, hogy megismertessük magunkat a leendő munkavállalókkal, és a diákok is munkatapasztalatot szerezzenek ipari környezetben – fogalmazott dr. Nemes Attila.

– A fiatalok adómentessége miatt nem dolgozik több diák, ahogy a minimálbér emelkedése sem eredményezett nagyobb létszámot – árulta el lapunknak Oláh Gyula Csongor, a nyíregyházi Meló-Diák Iskolaszövetkezet régióvezetője. Hozzátette: tavaly 978 forintról több mint 1100-ra nőtt a minimálbér, de már korábban is több olyan hely volt, ahol akár 1200 forintot kaptak a diákok óránként.



Már adómentesen kapják



– Az adómentességgel utolérték magukat a cégek, ahol korábban 1200 forint volt az óránkénti bruttó bér, amiből lejött a 15 százalékos adó, ott most sem feltétlenül változott ez az összeg, de a diákok már adómentesen kapják a bérüket. A tapasztalataink szerint a változások nem igazán befolyásolták a diákságot, ugyanis aki eddig dolgozni akart, meg is tette, aki pedig nem, az nem fog a jövőben sem munkát vállalni – hangsúlyozta Oláh Gyula Csongor, aki arra is rámutatott, hogy az elmúlt időszakban – részben a Covid-járvány miatt – sokkal népszerűbbek lettek az otthonról végezhető, irodai munkák.



– A lehetőségek többsége azonban nem ilyen, ráadásul a fiatalok nem preferálják a fizikai munkákat, és a gyors­éttermi állásokra is nehezebb embert találni. Változik a diákság és az igények, de aki szeretne pénzt keresni, annak sok lehetősége van – emelte ki a régióvezető.

Számok, adatok



A KSH adatai szerint a 15-24 éves korosztályból foglalkoztatottak száma 2022 februárjában 270 ezer volt, közel 6 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ez ebben a körben 27,5 százalékos foglalkoztatási rátát jelent. A nyári hónapokra ennek a létszámnak a növekedésére lehet számítani.



A Trenkwalder által megkérdezett diákok a diákmunkához kapcsolódó motivációk között az anyagi függetlenség megteremtése mellett csaknem ugyanolyan fontos szempontnak tartják, hogy már a tanulmányaik során munkatapasztalatot szerezzenek: előbbi 70, utóbbi 51 százalékuk számára jelent fontos motivációt.