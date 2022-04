A játékban tizenhárom héten át jelent meg milliós kupon a Kelet-Magyarországban, a szelvényeket pedig a megfelelő helyre kellett felragasztani. Azok között, akik gondosan gyűjtötték a milliós szelvényeket, közjegyző jelenlétében sorsoltuk ki a nyereményeket.





Közösen játszottak



– El se akartam hinni, amikor telefonáltak. Épp a buszmeg­állóban voltam, nem is igen fogtam fel, hogy mi történt. Hazaérve hívtam a lányomat, hogy elmeséljem a történteket. Ő kérdezett rá, nem játszottunk valamit? – mesélte el a Nyíregyházán élő Kéri Péterné, hogyan értesült a nyereményről, ami egy 100 ezer forint értékű Media Markt vásárlási utalvány.

– Több mint 45 éve vagyok a Kelet-Magyarország előfizetője, elsőként mindig a címlapon az érdekesebb cikkek ajánlóit olvasom el, majd az utolsó oldallal folytatom – tudtuk meg hűséges előfizetőnktől, aki nyugdíjasként szeret színházba, moziba járni, így kedveli a programoldalt is, ahol mindig talál valamilyen kedvére való rendezvényt, eseményt.

– Eddig nem volt nagy nyereményem, a lottón is csak két találatig jutok. A barátnőm azonban nagyon kedveli a nyereményjátékokat, ő volt az, aki szorgalmasan gyűjtögette és ragasztotta a szelvényeket. Bevallom, már ki is ment a fejemből a milliós játék, így még nagyobb meglepetés és öröm az, hogy nyertem – mondta Kéri Péterné, de azt még nem döntötte el, mire költi a nyereményt, ha már együtt vettek részt a játékban a barátnőjével, akkor ezt is megbeszélik.





Várja őket Zalakaros



Három lányuk, hat unokájuk (és két dédunokájuk) is együtt örült a Schuller házaspárral, akik egy wellnesshétvégét nyertek Zalakarosra.

– Ez nagy öröm, mert még nem nyertünk semmit. Komoly dilemmában vagyunk, nem döntöttük el, ki utazik – mondta a Tiszanagyfalun élő Schuller Istvánné, aki férjével és legidősebb unokájával, Józseffel jött átvenni a nyereményt.

– A mi korunkban már nem könnyű az utazás, lehet, hogy odaadjuk valamelyik unokánknak – tették hozzá, de József felvetette, utazhatnak az unokával együtt is. A 62. házassági évfordulóját már megünneplő házaspár több mint 30 éve olvassa lapunkat, a mindennapjaik fontos része.

– Papa kedvence a sport, a foci, engem a hírek érdekelnek, szeretek mindent tudni a megyéről – árulta el Schuller Istvánné, s megtudtuk, a nyeremény átvételekor ünnepelte 80. születésnapját a családfő. Együtt gyűjtötték a játékszelvényeket, de arra nem számítottak, hogy rájuk mosolyog a szerencse. Mire elköszöntünk, mosolyogva jegyezték meg: átgondolják az utazást. KM



Borítókép: Kéri Péterné és Schuller Istvánné a nyereményükkel | Fotó: Pusztai Sándor