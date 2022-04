Egy nap a holnapért, a klímáért, létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet a Föld Napja Alapítvány a 32. magyar és az 52. világméretű Föld napján. Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről évre a WWF Élő bolygó jelentése.



Nagyon hiányzik a víz



Az idei Föld napja kiemelt témája a biológiai sokféleség megőrzése, ezért megyei szakembert kérdeztünk a hazai és megyei állatvilág helyzetéről.

Somlai Tibor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei csoportjának elnöke lapunknak elmondta, a hazai környezeti problémák nagy része egyetlen dologra vezethetők vissza: a víz hiányára. – A madarakat érinti mindez legkevésbé, mert bár úgy érezzük, némelyik faj egyedszáma csökken, ezek nem tűnnek el, hanem máshová költöznek. A nagyobb gond a kétéltűekkel van, melyek fajai tucatszám tűnnek el. A madárfajok egy része visszaszorul, míg más fajoknak kedvez a megváltozott klíma, és szaporodni kezdenek – engedett betekintést a hazai környezeti problémákba Somlai Tibor, aki a fecskék eltűnéséről is beszélt.



– A fecskefajok olyan tájakra húzódnak, ahol nedvesebb a klíma, ugyanakkor egy mediterrán fajból, a vörhenyes fecskéből évről évre több van. Cserélődik a fajállomány, s ez történik a gólyák esetében is. A bíbicekből például tavaly sok volt a csapadékosabb idő miatt, de az idén továbbálltak a vízhiány miatt. A fecskéket is támogathatjuk, ha otthon sarat készítünk nekik, ami azért is fontos, mert sokan nem értik, miért nem fészkelnek nálunk ezek a madarak. Egyszerű a válasz: a fecskefészek sárból van, ha nincsenek vizes területek, nincs sár sem – hangsúlyozta a szakember, aki arra is rávilágított, hogy a megyénkben 5–6, valahol 9 méter víz hiányzik a talajból.



Fajok tűnnek el



– Ez egy olyan óriási mennyiség, ami kétévnyi esőzéssel lenne csak pótolható, borzasztó látni, hogy lábon száradnak ki 50 éves tölgyesek, amiknek valljuk be, nem a felszínen van a gyökérzetük. A természetvédelmi programok sarokpontja a víznyerés, több terv is folyamatban van a víz megtartására. Ám alig van mit visszatartani, hiszen a csapadékot azonnal elszívja a talaj. Alapvetően kétéltűekkel és hüllőkkel foglalkozom, és sajnos olyan fajok tűnnek el, amiket régen a rendkívül magas számuk miatt nem is vettünk fel a kutatásokba. A mocsári béka esete remekül példázza mindezt, hiszen eddig szinte mindenhol találkozhattunk vele, míg egy három éve végzett felmérés a Túr folyó teljes szakaszán összesen két ilyen állatot talált – világított rá az egyre növekvő problémára Somlai Tibor.



– Némiképp ma már én is úgy élem meg a jelenünket – gondolok itt a vírusra, a háborúra és arra, hogyan bánunk egymással, vagy a környezetünkkel – mintha végjátékszerű időket élnénk – mondta el lapunknak dr. Stonawski Tamás főiskolai adjunktus, a Nyíregyházi Egyetem Fizika csoportjának tanára.



Ne nézz fel!



– Az ember a hedonizmus útjára lépett, a haszonelvűség és az erőltetett fejlődés szakadékba visz valamennyiünket. Még több szemetet fogunk gyártani a jövőben is, mert kimegy gyorsan a divatból, vagy mert gyorsan elromlik. Közben pedig nem látjuk, mit veszíthetünk, hogy mekkora értéket kaptunk megőrzésre. Szókratész szerint az emberiséget a tudatlanság fogja megölni, és már látszik, mennyire igaza volt. Hogy csak egy példát mondjak, sokan fel sem fogják, hogy a légkörünk, amiből oxigénhez jutunk, milyen vékony, milyen sebezhető. Én jártam a Mont Blanc csúcsain, ahol 4,1 kilométeren olyan oxigénben ritka levegőt találunk, hogy én is majdnem megfulladtam.



– Van erre egy másik példafeladatom is. A hallgatóimtól meg szoktam kérdezni, mennyi levegővétel kell ahhoz, hogy a Jézus utolsó sóhajával kiáramló nemesgázokból – ezek csak a 0,002 százalékát adják a kifújt levegő mennyiségének – akár egy részecske is a tüdőnkbe jusson, közel kétezer év távolából. Elárulom, nagyjából 9 600 lélegzetvétel után hozzánk is eljut belőlük valamennyi. Jó példa ez is arra, mennyire kevés oxigénnel gazdálkodhatunk. Tanárként én maximum ennyit tehetek, hogy megmutatom a lényeget, de a baj az, hogy akik a Föld érdekében szólnának, azoknak a hangját senki nem hallja meg. A Ne nézz fel! című film pontosan megmutatja, milyen korban élünk. Olyanban, ami arra biztat, hogy ne is törődjünk ilyesmivel, bár elindultak bizonyos pozitív folyamatok. Meglátjuk, meddig maradnak életképesek.