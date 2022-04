Örökbe lehet fogadni a szekrényt a Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium épületében. Az elöregedett folyosói szekrényeket szépen felújították, de nem érték be ennyivel. Oktatási, művelődési, jótékonysági és esztétikai célokat is szolgál a renoválás.

Memorizálhatják az adatokat

– A támogatók egy-egy szekrény örökbefogadásával jogot nyernek arra, hogy az általuk kiválasztott művész, tudós, vagy éppen sportoló neve, fotója és a hozzá kötődő legfontosabb tudnivalók mellett 10 éven keresztül az ő nevük is ott szerepeljen a szekrényekre nyomdai minőségben készülő képeken – mutatott a „gardróbra” Barcsay István intézményvezető.



Az iskola földszintjén – a tárolók klasszikus értelemben vett felújítása mellett – első körben 45 szekrényre kerültek fel a fóliák. Már jó néhány gazdára talált az első emeleten is. A sort pedig a többi szinten is folytatják. A kabátok, a könyvek, a tornazsákok is elférnek bennük.



– Az intézmény profiljának megfelelően találkozhatunk a folyosón az irodalom, a képzőművészet, a természettudományok, a helytörténet, az építészet, a sport és a gasztronómia nagyjaival. A szekrényeket tartalommal töltöttük meg. Egyrészt az alapműveltséghez hozzátartozó tudással gazdagodhatnak a diákok, másrészt a tanórákon is hasznát vehetik a szünetekben önkéntelenül is újra és újra elolvasott információknak.

Évszámok a lépcsőkön

– Azzal, hogy a támogatók örökbe fogadják a szekrényeket, az iskolát, a diákságot patronálják. Korántsem elhanyagolható szempont, hogy esztétikai szempontból is sokat hozzá tudnak tenni ezek a felújított szekrények az iskola belső tereinek megjelenéséhez. A történelmi évszámok lépcsője azt a célt szolgálja, hogy minél inkább tudatosuljanak az ismeretek a diákokban – jegyezte meg végezetül Barcsay István.