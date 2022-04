Az ukrán–orosz háború elől sokan menekülnek kisállataikkal, melyeknek a hazai, köztük a megyei állatmentők igyekeznek segítséget nyújtani. A támogatásra azonban a szomszédos országban működő szervezeteknek is nagy szükségük van – erről Vidra Beáta, a PCAS Állatmentő Egyesület elnöke beszélt a Kelet-Magyarországnak.

Kapcsolat az online térben

– Több, Ukrajnában működő állatvédő szervezettel vagyunk napi kapcsolatban, tőlük folyamatosan kapjuk a tájékoztatást az aktuális helyzetükről. Folyamatosan koordináljuk a beérkező segítségkéréseket a szervezetektől, a tenyésztőktől és az állatokat befogadó magánszemélyektől, hogy a részükre érkezett felajánlások eljuthassanak hozzájuk – mondta el kérdésünkre a szakember.

Bár megyénkben közvetlenül látható, hogy milyen sokan menekültek Magyarországra is a kedvenceikkel, nem mindenki hozta magával a társállatait, ez pedig az ukrajnai állatmentőkre most hatalmas terhet ró.

– A hátrahagyott állatok sorsa élelem és emberi gondoskodás hiányában sokszor a halál, míg többen szétszaladtak, elkóboroltak, amerre láttak, de a harcok sem kímélték a gazdátlanul maradt kutyákat, macskákat. Az ukrajnai szervezetek a sorsukra maradt állatok egy részét elhelyezték menhelyeikben, de például a lengyel állatvédők is rengeteg állatot mentettek már meg. Több külföldi szervezet abban próbál segítséget nyújtani, hogy a támadásokat elszenvedő, ostrom alatt álló területekről Ukrajna nyugati részeire evakuálják az ország állatmentő szervezeteinek munkatársait a négylábú védenceikkel együtt – fűzte hozzá.

Erőn felül segítenek

Vidra Beáta arról is beszélt, hogy több csoport is működik a közösségi oldalakon, ahol az állatvédelemben dolgozó hazai szakemberek koordinálják a segítségkéréseket és felajánlásokat. A világhálón igyekeznek információkat is nyújtani azoknak, akik kedvenceikkel menekülnek a háború elől Magyarországra – például összeszedték a kutyabarát szálláshelyeket –, valamint vezetik a valós és támogatásra szoruló ukrajnai menhelyek listáját is.



– Az összegyűjtött felajánlásokat nem egyszerű célba juttatni, hiszen a legtöbb humanitárius szervezetnek elsődleges feladata az embereknek szánt adományok szállítása. Nem könnyű mindezt megszervezni, de szép lassan sikerül minden adományt eljuttatni oda, ahol szükség van rá – mondta el a PCAS elnöke.



– Ez a nehéz időszak az embereket is megosztja, egyesek szerint a külföldre nyújtott segítség a hazai állatvédelemtől veheti el a forrásokat, vagy éppen a magyar menhelyek további terhelésétől félnek.

Egy háborús helyzet változtat a prioritásokon. Mindenki eldöntheti, hogy mit tart fontosnak és kinek nyújt segítséget, mi azonban szeretnénk támogatni az ukrán állatvédő társainkat és a háborús országban éhező állatokat is.