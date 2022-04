Ismét nagyszabású segélyakcióval lépett a tettek mezejére – az orosz–ukrán háború ártatlan elszenvedőit segítve – néhány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet. Az akció értékét és eredményességét az is kiemeli, hogy mindössze két hét állt rendelkezésre az ötlettől a megvalósításig, mégis sikerült a Kárpátalján menedékre találók Julián-naptár szerinti húsvétját ünnepélyesebbé tenni. A kimagasló intézményi összefogásban a Hierotheosz Egyesület, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és az Agrárjövő Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Egyesület vett részt.

Ezerötszáz kalács mellé

Mivel tájékoztatták őket arról, hogy az ungvári székhelyű Kárpátaljai Megyei Tanács 1500 kalácsot süt, úgy gondolták, mellé némi sonka is elkelne. A debreceni Hajdúhús 2000 Kft. jóvoltából – amely jutányos áron összekészítette a csomagokat – sikerült 1500 kötözött sonkát felajánlani, és a húsipari cég a rakomány kijuttatásáról is gondoskodott.

– Valamennyien békét szeretnénk, együttérzünk a háború elszenvedőivel, és ezért sem merülhetett fel, hogy ne segítsünk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökével, Seszták Oszkárral közösen, személyesen juttattuk el az adományt nagyszombaton Ungvárra – mondta el lapunknak Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára. – Így igyekeztünk szebbé tenni a menekültszálláson, Ungváron lévő ukrajnai belső menekültek húsvétját ezzel az ajándékkal. Odaát bennünket a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Volodimir Csubirko fogadott, ugyanakkor végig velünk volt Bacskai József ungvári magyar főkonzul is. Az adományokat nagyszombat délutánján Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Luscsák Nílus püspök, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye apostoli adminisztrátora szentelték meg, ezt követően vittük el, és osztottuk szét a menekültek között.

A Szentatya elismerése

– Megrendítő volt ez a nap, azon belül is, hogy Magyarország a történelmének eddigi legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre, és segít immár két hónapja, hiszen nagyszombaton volt a háború 59. napja. A magyar nép tettének jelentőségét azok a gondolatok is jól igazolják, amelyeket Ferenc pápa fogalmazott meg – elismerve a hősies helytállást –, amikor csütörtökön fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. „Ezt a domborművet én magam választottam Önnek a Vatikán műhelyéből. Szent Mártont ábrázolja, aki egyébként magyar ember. Jó, tudom, Pannónia római provincia volt, de mégis, ti Szent Márton népe vagytok. Ez a kettévágott és a szegény vállára terített köntös pedig az a szolgálat, amelyet értük tesztek. Az a szegény pedig azt a félmillió menekültet jelenti, akiket most befogadtatok.” – hallhattuk, amikor az ajándékát a Szentatya átadta. Mi is a magunk keresztényi gesztusával szerettük volna szebbé tenni Krisztus halálának és a feltámadásnak, vagyis a megváltásnak az ünnepét mindazok számára, akik az év elején még nagyon nem így tervezték az ünnepüket. Ezeket a napokat mindenki családi körben, szerettei között tudja méltósággal megélni, ami ezeknek az embereknek most nem adatott meg, hiszen menekültszállásokon, nehéz körülmények között, sokszor családjuktól távol kell meghúzniuk magukat.

Személyes jelenléttel

– Nagy megerősítés volt mindenki számára Kocsis Fülöp érsek atya jelenléte is, aki így vállalt szolidaritást és tett tanúbizonyságot a béke mellett. A menekültszálláson úgy fogalmazott, hogy nemcsak a menekülteket áldja meg, hanem mindazokat, akik ezeket az ételeket elfogyasztják. Több mint 30, Ungváron kialakított menekültszállásra jutott az adományból, köszönet érte a felajánlónak, de ugyanígy köszönet illeti a konzulátust, amiért lehetővé tette a gyorsabb áthaladást a határon kifelé menet, és visszafelé – mondta el az egyesület főtitkára.

Szabolcs-Szatmár-Beregből kelt útra az adomány, amelyet Ungváron vettek át | Fotók: a Hierotheosz Egyesület archívuma

Vasárnap sikerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökét, Seszták Oszkárt is elérnünk telefonon, aki annyit tett hozzá az elmondottakhoz, hogy egy ifjúsági központban és egy iskolai tornateremben kialakított menekültszállást látogattak meg személyesen.

– Tudjuk, milyen egy tömegszállás, nem szívesen ecsetelném. Nagyon elszomorító emberi tragédiákkal és élethelyzetekkel szembesültünk ismét, amelyek minden jóérzésű embert együttérzésre sarkallnak, ezért is tartottuk fontosnak az adományozási akciót. Beszéltem például egy asszonnyal, aki március 12-e óta ott van, Kijev mellől menekült el a családjával. Az ünnepekre kijárási tilalmat rendeltek el, és a nap folyamán légiriadót is tartottak, de Kárpátalját eddig nem érintette támadás, és valószínűleg nem is fogja, ez a riasztás inkább figyelemkeltésül szolgált. Az ünnepség meghitt volt, gyanítom, hogy sokaknak ez a szertartás jelentette az ünnep megélésének egyedüli lehetőségét – adta tudtunkra az elnök, elmondva azt is, hogy egész nap kinn tartózkodtak, az ottaniakkal és a helyi partnerekkel töltve el a napot.

Humanitárius segítség kell

– Szerdán a regionális és helyi képviselők európai uniós plenáris közgyűlésén veszek részt, ahol felszólalási lehetőséget kaptam. Igyekszem ott is felhívni az európai döntéshozók figyelmét erre a helyzetre. El kívánom mondani, hogy nem is fegyverekre, mint inkább nagyobb fokú humanitárius odafigyelésre és megoldásokra van szükség, tekintettel a mostani fennálló helyzetre, ami aligha fog napok vagy hetek múltán megoldódni – fogalmazott, majd hozzátette: – Az Európai Unió több száz milliós fegyverszállítmányról döntött nemrég, de legalább ugyanilyen mértékű humanitárius segítségre is szükség lenne. Egyesek szerint a belső menekültek érkezése után Ungvár lakossága csaknem megduplázódott. Ha jók a becslések – leszámítva azokat, akik saját maguk tudtak szállodai elhelyezést vagy albérletet szerezni – Ungváron mintegy 90 ezer belső menekült lehet e pillanatban.