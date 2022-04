1962. április 30., hétfő

Sóstó nyitás előtt

Tiszta, friss levegő, napfény és víz. Lányok merítkőznek a szabad tóban, szárítkoznak a korai meleggel. A parkok közepén illatos nefelejcsek, árvácskák, tulipánok és nyíló orgonák. Ez Sóstó, a pihenés, nyugalom, gyógyulás birodalma, nyitás előtt.

Építkezés, nagytakarítás megy mindenütt. Bár még az öreg, boltíves fedett medence viszi a látogatottság pálmáját, már zöldbe öltöztek a platánok, friss festéket kaptak a parki padok, a pecások horgán kap a hal. A karcsú híd szomszédságában füvesítenek a kertészlányok, készítik a begóniát, kannát, dáliát az üvegházakban. Húszezer tő virág. Milyen csodálatos színek, gyönyörködtető látvány! A kertészek óriási méretekben tálalják elénk a színfoltokat is, olyan lesz az egész, mint egy virág-nagyüzem. Az építés zaja töri meg egyedül a csendet. A hideg strandmedencénél most bontakozik a látogató szeme előtt a most még idomtalannak látszó, modern vonalú új, háromezer személyes öltöző. Most már megértjük a tervezőket, egyre tökéletesebb, művészi a kivitel, egyre szebb a létesítmény.

Nem túlzás, az épület ultramodern, minden igényt kielégítő. Talán nem is várnak ennyit a vendégek, amennyit kapnak tőle egy hónap múltán. Az érkező értékmegőrzőt, egyenként kétszáz embert befogadó öltözőudvarokat, sokszínű, sakktáblaszérűn kiképzett szekrénysort, új rendszerű fogasokat, ruhaakasztókat talál. Színes, díszített kerámiacsempékkel burkolt oszlopok, falak, szellőzőablaksor, állandóan friss, hűvös levegő fogadja a vendéget. Zuhanyozócsoport a ki- és bejáratnál, összkomfortos tisztálkodási lehetőség.

Nem is hinné a látogató: ma még szűk villamos csilingel az erdő fái között, holnap már szerelvények, buszkaraván szállítja az emberek ezreit a Nyírség állandóan növekvő, szépülő oázisába.

1982. április 30., péntek

Ifjú gépi fejők versenye Nyírmadán

Négy állami gazdaságból és öt termelőszövetkezetből összesen húsz fiatal mérte össze szakmai és politikai ismereteit az „Ifjú gépi fejők” április 27-28-án Nyírmadán tartott versenyén. Az állami gazdaság által kitűnően lebonyolított versenyen Takács János, a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola tangazdaságának dolgozója bizonyult a legjobbnak. Második az ugyancsak a főiskolai tangazdaságban dolgozó Szenderák István lett, míg a harmadik helyen Szilágyi Miklós, a Nyírmadai Állami Gazdaság gépi fejője kötött ki.