Özv. Márton Endréné, született Kiss Piroska nemrégiben töltötte be a 90. életévét Nábrádon. E jeles évforduló alkalmából köszöntötte őt a három gyereke családostul, hat unokája, valamint a község polgármestere, Soltész Ferenc Dávid úr és a falu református lelkipásztora, Koós Ákos úr is a gyülekezet nevében. A családban hagyományok a születésnapi és névnapi megemlékezések, köszöntések, hiszen csak ilyenkor tudnak összejönni a rohanó világunkban. Ezért is tartanak minden jeles eseményt számon. Mi is egészségben töltött boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek!

- E. Nagy István -