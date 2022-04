A pontyok és az amurok kapását harminckét órán keresztül várták április 9-től 10-ig a versenyzők a fehérgyarmati Balla-tónál. A szeles és hűvös időjárás igencsak megnehezítette a résztvevők dolgát, többen éppen emiatt léptek vissza a megmérettetéstől.



Egy amur is beköszönt



– Végül tizennégy csapat vállalta a küzdelmet a természeti elemekkel és a halakkal – tájékoztatta szerkesztőségünket a már hagyománynak tekinthető tavaszi rendezvényről Balla Judit tógazda. – A hazai versenyzők mellett érkeztek indulók Romániából és Ukrajnából is. A hideg víz nem kedvezett a halak étvágyának, ennek ellenére sikerült fogni közepes és nagyobb méretű halakat is. A legnagyobb megfogott hal súlya 16 kilogramm felett volt, a legtöbb ponty 7-8 kilogrammot nyomott. A pontyok mellett egy amur is horogra akadt.



Folyamatos volt a mérlegelés



– Az éjjeli órákra elállt a szél, azt gondoltuk, hogy jobban esznek a halak, de nem így történt. Igaz, akkor is a horogra akadt néhány pikkelyes hal. Folyamatos volt a mérlegelés, hogy minél hamarabb visszanyerhessék szabadságukat a halak. Az eredményhirdetéskor díjaztuk az első három helyezett csapatot, valamint azokat a horgászokat (Ri-Ki Team), akik a legnagyobb halat fogták – tette hozzá Balla Judit.