A közelmúltban a Vajdaságban tartottak „tavaszi nagytakarítást” a PET-kalózok, akik a helyi önkéntesekkel kiegészülve több mint 20 folyamkilométeren tisztították meg a Tiszát és árterét. A határokon átívelő akcióról és a további tervekről Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója mesélt lapunknak.

Szigorú szabályok

Elmondta, a határok átlépéséhez több EU-s projektben is részt vesznek. – Az 5 ország egy folyó pályázatban határon túli magyar iskolákkal dolgozunk együtt, mindegyik folyó menti településeken helyezkedik el, és a közös munkával tananyagokat is alkotunk. A TidyUp projekt viszont kimondottan arról szól, hogy megmozgassuk a partnereinket. A szokásos irodai munka helyett mindenki tetőtől talpig összekoszolja magát: szedik a szemetet, megmutatjuk nekik a terepet, így szembesülnek azzal, milyen körülmények fogadnak minket egy-egy folyószakaszon. Az első akciónk tavaly volt Szlovákiában, a Bodrogon, az idén pedig Temesvárnál a Bega folyót szabadítottuk meg a hulladék nagy részétől – ismertette a határon túli akciókat a társalapító. Szerbiában Törökbecse és Óbecse között szálltak vízre a PET-kalózok, és sajnos egy rendkívül szennyezett szakasz fogadta őket.

– A szerbeknél rosszabb a helyzet, mint nálunk, ugyanis ott nagyon belassul a folyó, és kipakolja a partra a szemetet. A Maroson és a Begán is rengeteg hulladék érkezik, amivel meg kell küzdeni. A hulladékgazdálkodás azonban sokkal fejlettebb, mint Kárpátalján, sőt a hazai szabályoknál is sokkal szigorúbbak az ottani előírások. Az állandó lakhely előfeltétele a hulladékdíj fizetése, ahogy a vállalkozások sem ússzák meg a díj fizetését, függetlenül attól, hogy termelnek-e hulladékot vagy sem. Ebből a bevételből remekül megoldott a szemétszállítás, a nagyobb gondot inkább az jelenti, hogy gyerekcipőben jár a szelektív hulladékgyűjtés, ráadásul sok olyan lerakó van, ami nincs elzárva a környezettől, és sok szemetet elhord a szél – részletezte a problémákat Molnár Attila Dávid.

Törökbecsén viszont jól működik a válogatórendszer, és odakerült az a hulladék is, amit az önkéntesek legutóbb gyűjtöttek.

A legszebb palackposta

– A kétnapos munka alatt több mint egy tonna szemetet szedtünk, ami ugyan elmarad a korábbi akciók eredményeitől, de nem mennyiségben mérjük a sikert. Ez azért is fontos, mert most nem egy akkora volumenű akciót tartottunk, mint amilyen a Tiszai PET Kupa. A célunk a helyiek szemléletformálása volt, és úgy érzem, sikerrel jártunk. Az emberek megdöbbentek, mennyi pluszismerethez jutnak a szemétválogatás során, ráadásul megtaláltuk az eddigi legszebb palackpostánk is. A feladójával felvesszük a kapcsolatot, és azt is tudjuk, hogy a küldemény két éve került vízre, és eddig több mint 130 kilométert utazott a folyón. Mindez nekünk értékes adatokkal is szolgál, hiszen nem minden jut el a Fekete-tengerig, hanem a palackok sok helyen megállnak, felhalmozódnak, mielőtt tovább mozognának a következő áradással, vagy akár beépülnek az ártérbe – tette hozzá.

A kétnapos folyótakarításból aktívan kivették a részüket a helyi fiatalok, ami azért is kiemelten fontos, mert a környezetünk védelméhez mindenképpen meg kell szólítani a jövő generációját.

Molnár Attila Dávid arról számolt be, hogy az Újvidéki Egyetemről több csoport is érkezett, és a hallgatók a helyi iskolásokkal és egy magyarkanizsai természetjáró egyesület tagjaival közösen dolgoztak.

Úszó kiállítás nyílik

– A régió nagy része megmozdult, és az is üdítő, hogy a szerb média is fontosnak tartotta az eseményt. A munka azonban nem áll meg, több tervünk is van a közeli és a távoli jövőre. A legnagyobb dolog még most következik, a tudásunkat szeretnénk minél több emberrel és minél több helyen megosztani. Egy használaton kívüli öreg kompon egy úszó kiállítást rendezünk be, ami még az idén eljut Szerbiába, majd továbbhajózik Románia és Bulgária felé, aztán Budapest lesz a végállomása. A kikötőkben szemléletformáló rendezvényeket tartunk majd, de az 5 ország 1 folyó projektben további folyótisztítások is várhatók. A munkánkat és a további pályázatokat nehezíti, hogy Szerbia nem uniós tagállam, de annyira eltökéltek és jól dolgoznak, hogy mindenképpen támogatni akarjuk őket – engedett betekintést a tervekbe Molnár Attila Dávid, aki az úszó kiállításról is mesélt.

– Ez egy szokatlan tárlat lesz: nem csupán a tárgyakra fókuszálunk majd, ugyanis a hajó és a kiállítótér is újrahasznosított anyagokból készül, így a kiállítás része. Láthatnak majd a folyami hulladékból készült tárgyakat is a jelenlévők, sőt a fedélzeten lesz műanyag műhely, így az alkotást is ki lehet majd próbálni – tudtuk meg a társalapítótól.

