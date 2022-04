Mártha Mihály Tibor, a Don menti Magyar Honvédsírok Gondozására Alapítvány elnöke, Fényeslitke polgármestere ötvenhárom alkalommal járt a Don-kanyarban. Az elmúlt évtizedekben felkereste az Oroszországban található magyar katonai temetőket. Február 24-én kitört a háború, Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen.

– Amikor a pravoszláv karácsony után jöttem haza Oroszországon és Ukrajnán át, meg sem fordult a fejemben, hogy kitör a háború – mondta Mártha Mihály Tibor, aki az elmúlt évtizedekben, amikor csak tehette, felkereste az Oroszországban található magyar katonai temetőket.

Szinte naponta kel át

– Amikor az év elején Voronyezsbe utaztam, a magyar–ukrán és az orosz–ukrán határon is az átkelésem zökkenőmentes volt, a határőrizeti és vámügyi hatóságok korrekt hozzáállásának köszönhetően: harmadik oltásról szóló igazolvány, 72 órás PCR-teszt és Covid-biztosítás kellett mindehhez. Aztán február 24-én kitört a háború, Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen. Azóta szinte napi rendszerességgel voltam odaát, különböző adományokat, segélyszállítmányokat vittem át. Nemrég Bucsa városában jártam: a Kijev melletti hely „a bucsai vérengzés” néven került bele a történelembe. Most is tart a vizsgálat, ellentmondásosak az információk. Azt tapasztaltam, hogy több fiatalt is elküldtek a rendőrök, amikor „katasztrófaturistaként” szelfiztek a kilőtt tankok mellett.

Mártha Mihály Tibor Bucsát is felkereste a sok adománnyal

– Az tény, hogy több száz halottat találtak tömegsírokban, illetve az utcákon. Az ukránok az oroszokat teszik felelőssé, az oroszok szerint azonban ők három nappal korábban kivonultak, mint ahogy a halottakat megtalálták – vagyis ők az ukránokat hibáztatják. Az ENSZ, az EU és a NATO elítélte a történteket. Tart a romeltakarítás, de azt láttam, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Mint ahogy a konfliktus is elhúzódhat. Sokan azt állítják: május 9-én győzelmi felvonulást terveznek az oroszok, de szerintem annyira egymásnak feszült a két nép, hogy a háborúnak akkor nem lesz vége. Ez persze feltételezés, én abszolút békepárti vagyok. Elítélem az orosz agressziót, nem igaz, hogy nincs békés megoldás. Szerintem a világnak három tényezőtől kell tartania: a globális felmelegedéstől, a járványtól és az Egyesült Államoktól. Azt ugyanis nagyon nem firtatják, hogy az amerikaiak a háború kirobbanása előtt milyen tevékenységet folytattak Ukrajnában.

Pakolják a csomagokat

Fényeslitkére sok adomány érkezik, és ezeket nem tárolják, Mártha Mihály Tibor egyedül viszi el a rászorulóknak.

Amire éppen szükség van

– Nem félek, mert a Jóisten és a családom velem van. Szájról szájra terjed a hírünk, így került hozzánk adomány például St. Pöltenből, Linzből, Horvátországból, Dunaszentgyörgyről, Kisvárdáról. Vittem már tartós élelmiszert, aggregátort, kötszert, inkubátort, gyógyszert – amire szükségük van éppen. A koronavírus-helyzetről annyit: maszkot nem hordanak. Nyugat-Ukrajnában nincsenek üres boltok, nincs élelmiszerhiány. A háborús övezetből oda is mennek a „belső menekültek”, az ellátásuk komoly logisztikát igényel. A fényeslitkei önkormányzat is a nemes ügy mellé állt, átgondoltan gyűjtjük a felajánlásokat – bízva abban, hogy hamarosan újra béke lesz odaát – mondta végezetül.