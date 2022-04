Rohamosan fogytak a szálláshelyek a négynapos hosszú hétvégére. Az adatok azt mutatják, hogy a drágulás sem szegte az utazók kedvét, ráadásul Bicsérdy Rita, a Sky Travel utazási iroda irodavezetője lapunknak azt is elárulta, a belföldi utak mellett kifejezetten népszerűek a külföldi körutak is.



Sokan vágynak külföldre



– Az embereknek nagyon ­hiányzik a külföldi kikapcsolódás, ezért a húsvét közeledtével megragadják az alkalmat, hogy más országok tájait is felfedezzék. A négynapos körutak Szlovéniában, vagy a prágai városnézések nagyon kedveltek, de sokan utaznak Ciprusra, Isztam­bulba vagy Dubajba is. Az említett or­szágokban most már ­kellemes a hőmérséklet, rengeteg a látnivaló, de a ­kínálatban mindenki megtalálja a maga számításait – ­tette hozzá Bicsérdy Rita, akitől azt is megtudtuk, az utazási kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése is erősíti.



– A legtöbb helyen teljesen megszűntek a korlátozások, nem kérnek tesztet, és valahol még oltást sem. Mindenhol enyhítés tapasztalható, ennek ellenére indulás előtt érdemes tájékozódni, hogy az adott célországban mik a szabályok. Bármikor változhatnak az intézkedések – ezt jól megtanultuk az elmúlt két évben. A repülőgépeken még maszkot kell viselni, de a buszokon vagy a szállodákban már nem. Az országok nagyon várják a turistákat, hiszen többüknél a GDP jelentős része a turizmusból származik – hangsúlyozta az irodavezető, akit az árakról is kérdeztünk.



– A drágulás most is érezhető az árfolyamváltozások miatt, azonban ez majd a nyári utakra gyakorolhat nagyobb hatást. Akik most indulnak, már korábban lefoglalták az utazásaikat, ugyanakkor a nyáron a költőpénz váltása is nagyobb költségekkel járhat. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy a háború kirobbanása miatt nincsenek olyan előfoglalási kedvezmények, mint márciusban, és a bizonytalanság miatt nem is várható változás – emelte ki Bicsérdy Rita.



Nem mindenki vágyik azonban külföldre húsvétkor, s az ünnepi hosszú hétvége a megyénkbeli vendéglátóhelyeknek is erős forgalommal kecsegtet.



Kozák József, a Sziklakert Étterem tulajdonosa kérdésünkre elmondta, biztatóak az előjelek, és az ünnepi időszakra speciális kínálattal is készülnek.



– Népszerűek a bőségtálaink, ráadásul tradicionális húsvéti étkekkel is várjuk a vendégeinket. Érdekes, de nem mindenki szereti a sokaknak elmaradhatatlan sárgatúrót, de aki kéri, annak nem kell lemondania erről a nyalánkságról sem – hangsúlyozta a tulajdonos.



Szinte telt ház várható



– Az elmúlt három évben ez az első olyan húsvét, amikor a vendéglátók mindenféle korlátozás nélkül fogadhatják az embereket, így a várakozások is jelentősek – ezt már Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség (MNGSZ) elnöke, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ tulajdonosa mondta lapunknak. Hangsúlyozta: az előfoglalási adatok is kedvezőek: 70–90 százalékos telítettséggel várják a hosszú hétvégét a szállodák.



– Még most sincs lemondási kötbér, ezért számítani lehet némi visszaesésre, de a számok nagyon kedvezőek. Nálunk, a Fenyvesben is ez a helyzet, csupán néhány szobát hagytunk tartalékba, a többit kiadtuk. Hazánk térségi gasztronómiája mindenhol más, mondhatnánk, hogy ahány ház, annyi szokás. Az adott térségre jellemző ízek várják a nagyközönséget. Görögkatolikus vallásúak vagyunk, ezért nálunk nem maradhat el a sárgatúró, s az ételeket a máriapócsi bazilikában meg is szentelik. Persze, ezt az édes ínyencséget nem minden térségben kedvelik, de a görögkatolikus húsvéti hagyományoknak elmaradhatatlan eleme, és a sokszínű gasztronómiánk miatt mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelő fogásokat – hívta fel a figyelmet Krivács András, akitől azt is megtudtuk, a következő években egy olasz jógyakorlat adaptálásával tovább erősítik majd a térségi gasztrokultúrát.



– A salus konyha alapja, hogy az adott térség alapanyagaiból a tájegység ízeit előtérbe helyezve készülnek az ételek, ami a későbbiekben nemzetgazdasági érdekké is válhat, és sokat lendíthet a helyi turizmuson, ráadásul a jelenkor kihívásaira is választ adhat ez a szemlélet – tette hozzá.