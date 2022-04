Tudunk-e most örvendezni Krisztus föltámadásán? Van-e egyáltalán jogunk hozzá a mostani körülmények közepette, ahol kétévi világjárvány után immár a világháború közvetlen veszélye fenyeget? Súlyos kérdés ez, s talán életünk kulcsa is egyben. Örvendezhetünk-e a bajban? Van-e helye az örömnek a veszedelmek közepette?



A kérdés ott dől el, hogy az öröm forrása kívül van-e, vagy belül? A körülményektől függ, vagy a szív állapotától? Egyáltalán, lehet-e független a szív állapota a külső körülményektől? Részben vagy teljesen? Mennyire van kiszolgáltatva a szív az életnek? Az élet formálja a szívet, vagy a szív formálja az életet? Lám, ez a kulcskérdés!



Mit tehetek azért, hogy a boldogságom, a szívem állapota ne attól függjön, hogy mi vesz körül, mivel rendelkezem, milyen hatások érnek, mekkora a kényelmem? Aki fölteszi magának ezt a kérdést, már elindult az úton. Már elindult saját boldogsága felé. Az lassan ki tudja építeni azt a boldog életet, amely nem a körülmények függvénye. Vagyis nem másoktól függ, nem mások alakítják, hanem önmaga, aki éli az életét.



Victor Frankl, a haláltábort túlélő filozófus így fogalmazza meg ezt: „Amikor már képtelenek vagyunk változtatni egy helyzeten, akkor változtassuk meg saját magunkat!” A mi felelősségünk tehát, hogy milyen az életünk, és nem másé.



A mi felelősségünk, hogy lesz-e ünnepünk vagy nem. Más nem tudja elrontani, csak mi, saját magunk. A betegség sem, a háború sem. Sőt, éppen ezek tanítanak meg minket az igazi ünneplésre. Ezek tanítanak meg leginkább arra, hogy milyen nagy szükségünk van az ünneplésre. Lehet, sokkal fontosabb lesz az idei föltámadási ünnepünk a háború közelében, mint a legbékésebb időkben. Nem veheti el tőlünk senki. Krisztus föltámad számunkra most is! Krisztus feltámadása most sem marad el. A legfájdalmasabb helyzetek tanítanak meg minket az elvehetetlen, igazi boldogságra. Így válunk olyan emberekké, akik mások számára is örömforrássá lesznek. Hiszen csak az tud mást is boldoggá tenni, aki maga is fölfedezte a boldogság forrását. Legyen boldog feltámadási ünnepünk 2022-ben is! Ez nem jókívánság, ez feladat.

- Kocsis Fülöp érsek-metropolita -