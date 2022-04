Tegyél Te is a temészetért! mottóval tavaszi nagytakarítást szervez a vásárosnaményi Tourinform Iroda.



A szemétszedő túrához bárki csatlakozhat, várják csapatok, baráti társaságok, a természet, a Tisza és a kerékpározás szerelmeseit. Április 8-án, pénteken 9, illetve 14 órakor indul a túra a Tisza-parton található Bereg Szíve Üdülőközponttól. A szükséges kesztyűket, zsákokat a szervezők biztosítják, s az összegyűjtött szemét elszállításáról is gondoskodnak. A tavaszi nagytakarításhoz csatlakozók a gergelyiugornyai Tisza-part sétányt, a Tisza-híd pillérének környékét, valamint az árvízvédelmi töltéskoronákat szabadítják meg a hulladéktól, s teszik tisztává a szeretett folyójuk környezetét. A túráról további információ kérhető a Tour­inform Irodán személyesen és telefonon is.