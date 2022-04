Beszámoltunk a közelmúltban arról a megemlékezésről, amit a Nyíregyházi Zsidó Hitközség rendezett a helyi izraelita temetőben. Az 1848/49-es szabadságharcban a hazáért küzdött, majd később Nyíregyházán letelepedett és a sírkertben eltemetett zsidó honvédtisztekről emlékeztek meg a jelenlévők. Tudósításunkban minden adatot, érdekességet nem tudtunk közreadni, ezt a mulasztásunkat most pótoljuk.

Terménycsarnok, malom, bank



Kornstein Ignácz honvédhadnagy életét és munkásságát Urbán Teréz, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület alelnöke idézte fel. Az Ungvárról származott honvédtiszt önként állt be a szabadságharc katonái közé, az Ung önkéntes zászlóalj tagja lett. Később a 89. zászlóalj számvevőtisztjeként szolgálta a szabadságharcot, több ütközetben is részt vett. A világosi fegyverletétel után egy jó évtizeddel Nyíregyházán telepedett le, s a város tekintélyes polgára lett, a gazdasági élet fellendítéséért sokat fáradozott.



Jelentős szerepet játszott a terménycsarnok létrehozásában. A nevéhez fűződik többek között a Nyíregyházi Ipar és Kereskedelmi Bank 1869-es megalapítása is, amit vezérigazgatóként vezetett. Támogatta a gőzmalom beindítását is. Munkássága jótékonyan hatott a város fejlődésére. Nem volt ellentét a zsidók és a keresztények között, az együttélés, a közös gondolkodás irányította tetteiket. Nem volt gyermeke, de támogatta a tanügyet is. Halála után a felesége alapítványt hozott létre, ami a nehéz sorban élő, jól tanuló gyermekeket támogatta. Bécsben hunyt el Kornstein Ignácz, de a nyíregyházi zsidó temetőben helyezték végső nyugalomra. Mint Urbán Teréz kiemelte, méltó arra, hogy többet tudjunk életéről, munkásságáról.

Krúdy írásában a dédapa

Ugyancsak itt alussza örök álmát Hoffmann Adolf honvédhadnagy is. Mind a két síremlék a Nemzeti Sírkert része lett 2020-ban. Az emlékezésen Nógrádi Gábor író idézte fel a dédapa emlékét. Mint elmondta, Hoffmann Adolf 1862-ben üzletet nyitott a jelenlegi könyvtár helyén állt épületben, majd onnan a boltot átköltöztette a Korona Hotel épületébe. Hoffmann Adolfról, mint becsületes és tisztességes kereskedőről Nyíregyháza írója, Krúdy Gyula is megemlékezett az egyik írásában. A megemlékezésen többször is elhangzott dr. Bernstein Béla, Nyíregyháza egykori főrabbijának a neve, ugyanis 1898-ban könyvet írt az 1848/49-es magyar szabadságharc és a zsidók kapcsolatáról.

Meghívás a testületbe

A szerző könyvében a következőket is olvashatjuk: „Hoffmann Adolf, volt nyíregyházi lakos, nyugdíjas hadnagy, egy keresztény társával megmentette Báthori Schultz Bódog honvédtábornokot az 1849. április 4-i bicskei csata után, hogy a megáradt Tápió mocsarába nem veszett lovastól. Részt vett többek között a tápióbicskei, isaszegi, váci és az április 19-i nagysallói döntő ütközetben, mely a magyarok diadalával végződött. Ez utóbbi harcban két sebet is kapott, és úgy kitüntette magát, hogy kapitánya, Bartha Endre ajánlatára hadnagyi rangra emeltetett.”



Befejezésül még egy adalék arra, hogyan is viszonyult Nyíregyháza önkormányzata a településen élt zsidókhoz: még az arra lehetőséget adó törvény megszületése előtt, 1867-ben a város képviselő-testülete úgy döntött, hogy nyolc elismerten tekintélyes zsidó polgárt meghív a testületbe. E nyolc kiemelkedő személy között ott volt Korn­stein Ignácz és Hoffmann Adolf is.