Míg az Andrássy-kastélyról ismert község megyénkben az egyik legjobb minőségű ivóvízzel rendelkezik, a szomszédságban található víz – még ha iható is –, nem a legjobb paraméterekkel bír. Egy uniós pályázatnak köszönhetően azonban nemsokára átadják Tiszadadán azt az ivóvíz-hálózatot, ami Tiszadobról juttatja el a jó minőségű ivóvizet.



A napokban a szakemberek már fel is állították a víztornyot, ami 100 köbméter ivóvíz befogadására és továbbítására alkalmas.



Több évtizedes gond



– A tiszadadai lakosság több évtizedes problémája oldódik meg ezzel a beruházással. A pályázatot évekkel ezelőtt benyújtottuk a vízminőség javítására, s az álomból hamarosan valóság lesz – tájékoztatta szerkesztőségünket Mizser Zsolt, Tiszadada polgármestere.



– Nagy esemény ez a falunk életében. Az eddigi vizünk, amit egy itt fúrt kútból nyertünk, nem volt ihatatlan, de nem is nevezhettük jónak a benne lévő ásványi anyagok miatt. Még egy szakaszon kell megépülnie a vezetéknek, majd utána jönnek a mosatási munkálatok, s remélhetőleg a nyáron már a tiszadobi víz fog folyni a tiszadadai csapokból. Egyébként ennek a pályázatnak a részeként a Tiszadobhoz tartozó Rejetanyára is kivezetik a jó minőségű ivóvizet, mert ott is olyan rossz a víz, mint nálunk – tette hozzá Tiszadada vezetője.