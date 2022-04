Félárva gólyatojások kaptak esélyt az életre Kisvárdán. A Cinemaqua Film­park csapatának segítségét dr. Déri János, a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány igazgatója kérte: a helyi lakosok észrevették, hogy a Dózsa György út és a Vasút út kereszteződésénél, a sarki villanyoszlopon fészkelő gólya­pár egyik tagja elpusztult, az egyedül maradt madár pedig nem tudja megvédeni a tojásokat. A filmpark vezetője, Berta Fanni, valamint két munkatársa, Szalay Attila és Csordorás István hétfő délután sikeresen megmentették a fészekben talált öt gólyatojást, majd azokat a Papon élő Koi Zoltánhoz szállították, aki keltetőjében gondoskodik tovább róluk.



Szereti az állatokat



Zoltán lapunknak elmesélte, hogy otthon egy 140 férőhelyes keltetője van, amit tyúktojásokhoz használ: sok háziállatot tart, ez a hobbija. Szalay Attila kereste meg azzal, hogy segítsen a gólyatojások keltetésében – ez pedig a következő hetekben sok elfoglaltsággal jár majd.



– A gólyatojások 33 napra szoktak kikelni, azonban egyrészt valószínűleg nem ugyanazon a napon tojták mind az ötöt, másrészt azt sem tudhatjuk, hogy pontosan mikor kerültek a fészekbe. Így csak megtippelni lehet, hogy a kis gólyák mikor kelnek ki a tojásokból – mondta el kérdésünkre. – Most 12 óránként 180 fokkal meg kell őket forgatni a keltetőben, hiszen a természetben is forgatja az anyamadár a tojásokat. Biztosítani kell számukra a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat is, folyamatosan ellenőrzöm, hogy megfelelő körülményeik legyenek. Valószínűleg 2-3 hetet kell várnunk, amíg kikelnek, azt pedig azonnal észre lehet majd venni, hiszen a kis gólyák már életük első napján kelepelnek. Amikor kikelnek, még az első 10-12 órában biztosítani kell nekik egy legalább 30 fokos hőmérsékletet, hogy megszáradhassanak.



Szívesen segít



Zoltán azt is elárulta, hogy nagyon alaposan utánajárt a teendőknek, és a madárkórházhoz is bármikor fordulhat segítségért. Korábban már előfordult, hogy egy erdei séta során kiszabadított egy hurokba esett őzet, a keltetőjével azonban most először vesz részt vadállatmentésben. Gondolkodás nélkül elvállalta a feladatot: úgy érezte, kötelessége segíteni.