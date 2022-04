A Tündérszépek versenyünk regionális előválogatója a végéhez közeledik. A szakmai zsűri tagjai hamarosan eldöntik, ki lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei győztes, a kiválasztott szépség pedig biztosan ott lesz az országos fináléban. A szakemberek döntését a megyei zsűri azzal segíti, hogy kiválasztották a szerintük legszebb, legcsinosabb, legideálisabb szépségkirálynő-jelölteket. A grémium tagja volt Lukovics György Aranykoszorús mesterfodrász, a Lukovics Szépségszalon egyik tulajdonosa, Nyéki Zsolt, a Kelet-Magyarország napilap főszerkesztője, Nagy Zoltán, a Szabolcs Online szerkesztője, Sipeki Péter fotóriporter és Száraz Ancsa, a Kelet-Magyarország szerkesztője.

Nehezen hozták meg a döntést, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből ebben az évben is kivételesen szép lányok jelentkeztek, de végül egyezségre jutottak, s a megyéből - a sorrend meghatározása nélkül - Bákonyi Hajnalkát, Fitos Liliánát, Lakatos Szintiát, Mózsik Lilit és Tóth Andreát juttatták tovább. Ebből az öt lányból választ ki a szakmai zsűri egy továbbjutót, ami azt jelenti, hogy legalább egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lány biztosan szerepel majd a fináléban.

Sipeki Péter fotóriporter valamennyi Szabolcs megyei indulóval találkozott, hiszen a lányokról ő készítette el azokat a sorozatokat, amelyek a Szabolcs Online-on és a Kelet-Magyarországban megjelentek.

Az elmúlt években is fotóztam a jelentkezőket, és azt mondhatom, hogy az idei mezőny tagjai között a korábbiaknál több egyedi szépséggel találkoztam: olyan lányokkal, akik nem csupán szépek, de a személyiségük izgalmas, különleges, az összhatás szempontjából pedig ezek a tulajdonságok is sokat számítanak. Éppen emiatt voltunk nehéz helyzetben, de végül sikerült döntést hoznunk, és úgy érzem, a kiválasztott megyei szépségek között ott lehet a végső győztes is

– mondta a fotóriporter.

A verseny folytatódik: a régiós közönségszavazás győztesei, azaz 7 szépség csap össze, hogy közülük egy bejusson a döntőbe – azt, hogy a portálok látogatóitól ki kapta a legtöbb voksot, hétfőn közöljük. Április 27-étől, szerdától ismét lehet szíveket osztani: az olvasói értékelések alapján továbbjutó hét szépség várja a szavazatokat.