Csupán öt évvel ezelőtt indult el a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Kadét programja, mostanra viszont komoly sikereket könyvelhet el. Ez a siker természetesen azoknak az oktatási intézményeknek is köszönhető, akik csatlakoztak a projekthez, és kiveszik részüket a honvédelmi, valamint a jó magyar állampolgárrá és hazafivá nevelés közös ügyéből. A kör a mai nappal tovább bővült, hiszen immár hetedikként a megyében a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium is eldöntötte, hogy része lesz ennek a hatalmas nevelő közösségnek.

A döntést az egyetemen együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásával szentesítették, amely során a másik két aláíró fél a Nyíregyházi Egyetem és a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezrede, illetve az intézmények vezetői voltak. (A dokumentumokat az egyetem kancellárja, Halkóné dr. Rudolf Éva már előzetesen ellátta kézjegyével.)

Ahogy Papp Attila felkészítő tanár bevezetőjében is összefoglalta, a Honvéd Kadét Program tulajdonképpen felváltotta, kiegészítette, sőt, jelentősen újraértelmezte 2017-ben a honvédelmi tárca korábban is működtetett pályaorientációs programját, ami megújulva olyan emelt szintű honvédelmi nevelési tevékenységgé vált, mely tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeket egyaránt magába foglal. A csatlakozni szándékozó intézmények ilyenkor vállalják, hogy szövetséget kötnek a honvédség által kijelölt szervezetével és a Honvédelmi Sportszövetséggel. Cserébe komoly szakmai támogatást kapnak, segítik őket a mentorálásban, és továbbképzéseken vehetnek részt. A közös cél pedig nem más, mint a honvédelmi és hazafias nevelés megvalósítása a köznevelés, a szakképzés és a felnőttoktatás keretein belül.

– Nagy öröm számomra, hogy az együttműködésünk a honvédséggel újabb elemmel bővült, ebben a komoly, 150 évre visszatekintő katonai hagyományokkal rendelkező városban – kezdte köszöntőjét az egyetem rektora, Vassné dr. Figula Erika.

– Tegnap itt, az egyetemen Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy az előadásában úgy fogalmazott, hogy Nyíregyháza szereti a katonákat. Ugyanezt én is elmondhatom: a Nyíregyházi Egyetem is szereti a katonákat, hiszen régóta szoros kapcsolatot ápolunk velük, állásbörzéinken, a karriernapjainkon mindig jelen van a honvédség. Mindemellett helyet adtunk a Vitéz Mikecz Kálmán kollégiumnak, 2021-től 24 hallgató kezdte meg itt a tanulmányait, 2020-ban pedig ahhoz a pedagógiai és közösségi programhoz is csatlakoztunk, amelynek a keretein belül a hallgatóink részt vesznek a hadisírgondozásban és a különböző közösségi programokban. Honvédelmi nevelés címen e-learninges, szabadon választható tárgyunk is régóta van, de egy személyes jelenlétet igénylő szabadon választható tárgyat is bevezettünk 2021-től, melynek címe: Honvédelmi és hazafias nevelés a 21.században. Örömmel jelentem be, hogy elkezdtük és folyamatban van a honvédelmi nevelés tanárszak kidolgozása – rövid ciklusú képzésben. A felsoroltak is igazolják, mennyire fontos ez a küldetése az egyetemünknek, és külön öröm, hogy az intézményünk fenntartása alatt álló Eötvös József Gyakorló Általános Iskolánk, ismertebb nevén a „Csoki-iskola” is elindul a kadétprogramban – fogalmazott a rektor.

Dr. Komáromi István, az iskola igazgatója mindjárt az elején leszögezte: a saját szándékok motívumai sem mások, mint a kapcsolatok intézményesítésén keresztül a közös munka és együtt gondolkodás, a programok sikeres megvalósítása, és felnövő ifjúság hazafias érzületének erősítése. Mindennek érdekében vállalták, hogy a pedagógiai tantervi programjukba beemelik a honvédkadét közismereti képzést, a honvédelmi alapismeret tantárgyat, az abban résztvevőket pedig közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készítik fel. Már rendelkeznek megfelelő szakvégzettségű pedagógussal, akik a továbbképzések rendszeres résztvevői lesznek. Mint rámutatott, készen állnak egy magasabb szintű együttműködésre is, amilyet mondjuk a Vitéz Mikecz Kálmán Kollégium kínál, ráadásul van olyan tanulójuk, aki a honvéd kollégiumnak is tagja.

Zárásképpen Vantal Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka emelkedett szólásra, örömmel adva számot arról, hogy az ezred vonatkozásában immár 47 intézmény csatlakozott, országos viszonylatban pedig a 108.-nál járnak.

– A sorkatonai szolgálat intézményeinek felfüggesztése, vagyis 2004 után a fiataloknak egyre kevesebb lehetősége maradt arra, hogy betekintést kaphassanak a katonaélet rejtelmeibe. Ebben nyújt segítséget a honvéd kadét program, az itt szervezett programokon keresztül a tanulók reális információkat kapnak a honvédelem ügyéről, a Magyar Honvédségről és a társadalomban betöltött szerepéről. A honvédelmi táborok, versenyek is fontos terepei a programnak, ahol a kadétjaink a megszerzett tapasztalataikat nem csak a katonai pályán, hanem a civil élet során is kamatoztatni tudják. Bízom abban, hogy egyre több fiatalt tudunk megszólítani a jövőben, és közülük többen is a katonai pályát választják – fogalmazott a parancsnok.

Az együttműködési ceremónia hagyományához tartozik, hogy a csatlakozó partner dísztanúsítványt és emléktáblát kap, ezeket ezúttal Bánki Filipp alezredes a Honvédelmi Minisztérium Oktatási Tudományszervező és Kulturális főosztály megbízott főosztályvezetőjét adta át dr. Komáromi Istvánnak.