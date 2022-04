Töltse be élet ismét

Elsőként az alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt, a jelenlévők elnézését kérve, amiért ennyit kellett várniuk kedvenc találkahelyükre. – Sajnos egy 45 éves épület már csak ilyen, ha hozzányúlunk, olyan problémák jönnek elő, amire korábban nem is számítottunk. Ezzel együtt csak remélni tudjuk, hogy jó ide, a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé tett, légkondicionált épületbe ismét bejönni. Tudjuk, hogy nagyon sok civil szervezet működik ebben a városrészben, akiknek a tagjai számítanak arra, hogy itt élhetik a közösségi életüket, itt tölthetik el a nyugdíjas napjaikat. Mindez nagyon fontos a város szempontjából is. Amikor az ember az épületben körülnéz, látható, hogy van még mit tenni, éppen ezét ezen az úton nem is fogunk megállni – ígérte meg dr. Ulrich Attila, előre vetítve, hogy folyamatosan lesznek a házban munkálatok, hogy a színpad, a vizesblokk is a 21 századi elvárásoknak megfelelő legyen.

Miután sok örömöt és egészséget kívánt, Jeszenszki András vette át a szót, úgy is, mint a város Kulturális Bizottságának elnöke. Mint utalt rá, sok olyan ismerős arcot lát, akikkel a városmajori kultúrintézmény hagyományos farsangi bálján találkozhattak utoljára. – Én magam jobban szeretem a közösségi ház elnevezést, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy otthont ad olyan civileknek, kulturális egyesületnek, akik a néphagyományaikat őrzik. Kínáljon ez a ház a jövőben is nagyon jó közösségi, egyéni, szakmai vagy szabadidős tevékenységeket, és töltse be újra azt a funkciót, amit az elmúlt 4-5 évtizedben is betöltött – mondta el, átadva a színpadot az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület énekkarának, a Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület vidám tagjainak, az Igrice néptáncosainak, valamint a Regezene zenekar muzsikusainak.