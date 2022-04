12:01 - Szavazás Baktalórántházán

Baktalórántháza, 3-as körzet - Mizsák Sándor, Mizsákné Nagy Boglárka, Levi és Luca az urnánál | Fotó: Pusztai Sándor

11:59 - Közel kétmillióan már szavaztak

A választásra jogosultak 25,77 százaléka, 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 29,93 százalék voksolt 11 óráig. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22,06 százalék, 95 289 szavazó járult az urákhoz.

11:54 - A garbolci átkelőn jött át, hogy szavazhasson

Tóth Beáta a romániai Szárazberekről jött át szavazni Zajtára. Mint azt lapunknak a voksolás előtt elárulta, örül, hogy a garbolci ideiglenes határátkelőt a szavazás napjára megnyitották. - Kettős állampolgár vagyok, a bejelentett lakcímem itt van Zajtán. Minden lehetséges alkalommal élek ezzel az állampolgári jogommal, ez nem is lehet kérdés. Sok-sok szárazbereki nevében mondhatom, nagyon örülnénk, ha a garbolci átkelőt véglegesítenék és nem csak szombatonként lenne szabad az átkelés - fogalmazott Tóth Beáta.

11:52 - Rendkívüli esemény Fábiánházán

Az SZSZB egyik választott tagja jelezte, hogy rosszul érzi magát. Szavazóhelyiségből távozva hazament. Jelezte, hogy nem tér vissza a szavazóhelyiségbe rosszulléte miatt. Az SZSZB továbbra is határozatképes maradt - közli a valasztas.hu.

11:25 - Dóri is voksolt

Hatházi Dóra, a Nyíregyházi Sportcentrum válogatott úszója először szavazott: szüleivel sulijában, az Aranyban adták le voksaikat.

Fotó: Mán László

11:23 - Folyamatosan érkeznek a szavazók Napkoron

A napkori Jósika-iskolába a reggeli urnanyitás óta folyamatosan érkeznek a szavazók. Tizenegy óra előtt jártunk a település 3. számú szavazókörében, ahol az elnök, Hepp Erika érdeklődésünkre elmondta: közel 1100 voksolót várnak 19 óráig.

- Rendkívüli események nélkül telt a délelőtt, reméljük, ez így is marad. A misét követően és ebéd után számítunk nagyobb érdeklődésre, de folyamatosan érkeznek az emberek, és három első szavazó is leadta már a voksát. Több mint tizen kértek mozgóurnát.

Porcellánné Nagy Katalin és férje együtt járultak az urnákhoz. - A népszavazás miatt jöttem főként, a gyermekvédelmi törvényről szerettem volna véleményt formálni. Az országgyűlési választáson arra szavaztam, aki az én álláspontomat képviseli ezekben a kérdésekben.

Napkor 3-as szavazókörében adta le voksát a Porcellán család: Ágoston Zoltán, Szilvia és a kis Lotti | Fotó: Pusztai Sándor

11:19 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

Bővebben itt olvashat arról, mit mondott a külgazdasági és külügyminiszter, miután leadta szavazatát.

11:04 - Tíz százalék feletti részvétel

Ahogy kisütöttek az első napsugarak, sokan indultak el a nyíregyházi Móra-iskolában kialakított szavazókörök egyikébe. Örökösföldön tíz órakor sorok alakultak ki a szavazóhelyiségekben, de mindenki türelmesen várta, hogy leadhassa szavazatát.

- A névjegyzékünkben 870-en szerepelnek, 144-en már eljöttek voksolni - mondta lapunknak Kovács László, a 63-as számú szavazókör elnöke, aki már 20 éve vesz részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában. Megtudtuk, rendkívüli esemény nem történt, ebédig várnak még több szavazóra, majd kora délután lehet nagyobb hullámra számítani. Délután indulnak el a mozgóurnával, hogy azok, akik kérték, az otthonukban tölthessék ki a szavazólapot és a népszavazási ívet.

10:49 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson. Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:00 - Az ország legkeletibb településén is szavaznak

A közel 200 lelkes Garbolcon 112-en szerepelnek a névjegyzékben. Bogdány Elemér és Elemérné 9 óra után dobták be szavazatukat az urnába.

9:56 - Újabb részvételi adatok

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8,78 százalék, 37 914 szavazó járult az urnákhoz 9 óráig.

8:55 - Orbán Viktor már szavazott

A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Fotó: Csudai Sándor/Origo

8:43 - Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről



A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező. A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.



A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.



Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.



Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van. Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:42 - A Szabó család együtt voksolt Fehérgyarmaton

- Fontosnak tartom, hogy éljünk a szavazati jogunkkal. Aki elégedett azzal, ahogy mennek a dolgok az országban, az azért menjen szavazni, aki pedig elégedetlen, az azért voksoljon - ezt mondta lapunknak a fehérgyarmati 3. számú szavazókörben Gábor, a Szabó család legifjabb tagja, aki elmondta azt is, náluk hagyomány, hogy együtt voksol a család.

8:38 - Pregitzer Fruzsina is szavazott

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának oszlopos tagja, Pregitzer Fruzsina is leadta voksát a 48-as szavazókörben.

Fotók: Dodó Ferenc

8:33 - Az első részvételi adatok

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék, megyénkben az országosnál alacsonyabb:

8:18 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat. Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is. Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

8:15 - Visszatért a tél

Április harmadikán először az időjárás választott, mégpedig a telet, de aztán a szavazókörök nyitásával a választópolgárok is "szállingózni" kezdtek.

Fotó: boon.hu

7:33 - Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni. A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.



A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat. Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben. Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját. A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:24 - Elsőként érkezett a Nyíregyháza 27-es választókörzetbe Deák Sándorné

A szavazóköri elnök, Szalay Rita előzetesen elmondta: a bizottságban vannak néhányan, akik már negyedik választáson töltik be a tisztségüket, így összeszokott csapatról van szó. Deák néninek elmondták, mit kell aláírni, megmutatták az üres urnákat, majd szabályosan leplombálták azokat. Végül bekerült a dobozba a szavazókör első szavazata.

Fotók: Pusztai Sándor

7:04 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás



Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.



Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.



Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.



A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:15 - Választás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 442606 választásra jogosult állampolgárt tartanak számon. Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. számú egyéni választókerületében (Nyíregyháza) 74 072, a 2. számú választókerületben (Nyíregyháza) 71 807, a 3. számú választókerületben (Kisvárda) 77 986 , a 4. számú választókerületben (Vásárosnamény) 73 160, az 5. számú választókerületben (Mátészalka) 73 504, a 6. számú választókerületében (Nyírbátor) pedig 72 077 választópolgárt tartanak nyilván a valasztas.hu adatai szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 és 19 óra között tehát hat egyéni választókerületben 571 szavazókörben várják a szavazókat.

Vasárnap reggel 6 órakor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is kinyitottak a szavazókörök, hogy este 7 óráig fogadják a szavazópolgárokat. A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban található 47.szavazókörben is az előírások szerint kezdődött a szavazás, vagyis a legelőször érkezett szavazópolgár jelenlétében ellenőrizték a szavazóurnák szabályosságát, amiket aztán előtte zártak le.

Fotó: Dodó Ferenc

6:00 - 23 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.



Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat. A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.