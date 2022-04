15:14 - Nem volt kérdés, elmennek-e szavazni

A béke szigete a nyírbátori Egyesített Nevelési-Oktatási Intézmény, ahol több szavazókör is helyet kapott. A „hetesben" velünk együtt érkezett be a mozgó urna, amiben tíz szavazó voksai lapultak. Míg a bizottság elnöke, Nagyné Vincze Zsuzsanna a dokumentációt intézte, a munkatársaitól megtudtuk: a körbe tartozó 1236 voksoló közel fele már az urnákhoz járult délután fél háromig. A legnagyobb érdeklődés fél 10 és dél között volt, akkor hosszú sorok kígyóztak a szavazófülkék előtt. Az ebédet követő csendespihenő után valószínűleg ismét megélénkülnek a voksolók. Rendkívüli esemény nem történt.

- Számunkra a béke és a biztonság a legfontosabb, bízunk benne, hogy mindenki betartja a kampány során tett ígéreteit - mondta el érdeklődésünkre Kissné Vonza Katalin. Családjában egy percig nem volt kérdés, hogy elmennek-e szavazni, arról viszont sokat beszélgettek, kinek a neve mellé kerüljön az iksz.

- Nagyon sok információ ömlött ránk, néha az volt az érzésem, hogy elvész benne a lényeg. Megpróbáltunk jól dönteni.

14:53 - Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat



Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.



14:54 - Nem kérdezhetik meg a szavazatszámláló bizottságok, hogy mindkét szavazólapot kéri-e a választó



A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap.



Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.



Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

14:50 - Helyzetjelentés Nagykállóból

Nagykállóban a 7. számú szavazókört a Korányi-gimnáziumban alakították ki, ottjártunkkor rengetegen érkeztek, hogy leadják voksukat.

Forrás: Sipeki Péter

14:41 - Magas a részvétel

Csaknem 50 százalékos részvételi aránynál tartanak a nyíregyházi 61-es szavazókörben. Mint Böjte Júliannától, a szavazatszámláló bizottság elnökétől megtudtuk, ide a Család utca páros és páratlan oldal tartozik, több mint 600 választót varnak este 7 óráig. Negyed 3-ig több mint 290-en már leadták a voksukat.

- Reggel óta folyamatosan érkeznek a szavazók, a korábbi évekhez képest sokkal magasabb a részvétel. Arra számítottunk, hogy ebédidőben lesz egy kis „csendesség", de meglepetésünkre akkor jöttek a legtöbben - mondta. A Zay-gimnáziumba kialakított szavazókörökben egymásnak adták a kilincset az emberek, sorok is kialakultak, ám nyugodtan, gördülékenyen megy a szavazás.

14:39 - 13 órás adatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a választásra jogosultak 35,26 százaléka adta le voksát 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatközlése szerint. Összesen 152 315 fő járult az urnákhoz.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es választókörzetben (Nyíregyháza) a Nyíregyháza, 047. számú szavazókör szavazókör volt eddig a legaktívabb 843, a legpasszívabb pedig a Nyíregyháza, 049-es 210 szavazóval.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2-es választókörzetben (Nyíregyháza) esetében a legaktívabb szavazókör a Nyíregyháza, 070-es, itt 505-en szavaztak, legkevesebben a Tiszadob, 004-ben 37 fővel.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as választókörzetben (Kisvárda) a Kemecse, 001-es szavazókörzetnél voksoltak a legtöbben: 432 fő. A legkevesebben a Demecser, 005-ös körben, mindössze 57-en.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4-es szavazókörzetben (Vásárosnamény) esetében a legaktívabb a Nagyvarsány, 001-es szavazókörzet, itt 425-en éltek a szavazati jogukkal. A legkevesebben a Kishódos, 001-es körzetben, itt csupán 17-en.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös szavazókörzetben (Mátészalka) a Baktalórántháza, 003-as körzetben szavaztak a legtöbben: 560 fő. Legkevesebben a Komlódtótfalu, 001-es körzetben, mindösszesen 31-en.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megye 6-os szavazókörzetben (Nyírbátor) a Nyírbátor, 006-os körben járultak az urna elé a legtöbben, 535 fővel, a legkevesebben a Fábiánháza, 003., illetve a Nyírgelse, 002. szavazókörben 71 fővel.

Forrás: valasztas.hu

14:31 - Délben ment szavazni, hogy hamarabb pezsgőzhessen

A Császy László úti óvodában két szavazókör is helyet kapott Kisvárdán. Vasárnap a déli harangszó idején érkezett meg Bodnár György a voksolásra. – Azért jöttem most, hogy hamarabb tudjak pezsgőt bontani. Bízom benne, hogy olyan eredmény születik, amit megjósoltam. Közel negyven éve élek Kisvárdán békében, nyugalomban, azt szeretném, hogy mielőbb megoldódjon az orosz-ukrán háborús konfliktus. Tegnap egyébként néztem a kisvárdai futballcsapat meccsét az NB I-ben: benne volt a pakliban a vereség, de furcsa volt átélni, hogy már 3 góllal is vezettünk, és a végén 5-3-ra nyert a Fehérvár.

Forrás: Bodnár György

14:29 - Kisebb sorok alakultak ki, de gördülékenyen ment a szavazás a nyíregyházi 47-es szavazókörben

Hajnali fél öttől dolgozik a héttagú bizottság, a három jegyzőkönyvvezető és a 4 delegált a Vasvári Pál Gimnáziumban kialakított szavazókörben, Nyíregyházán itt szavazhatnak azok, akik átjelentkeztek. A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen: 1871. Emiatt van nagyobb forgalom ebben a szavazókörben, mint a többiben. A bizottság egy tagja már az ajtóban eligazítja a szavazókat, hová, melyik sorba álljanak. Külön vannak névjegyzékbe véve azok, akik átjelentkeztek, és külön a nyíregyházi szavazók.

Torma Ferencnétől, a bizottság elnökétől megtudtuk, délig több mint 600-an adták le a voksukat ebben a szavazókörben, mindenki fel tudta mutatni a szavazáshoz szükséges okmányát, problémamentesen telt a délelőtt. – Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pártlistás lapot, az egyéni jelöltek listáját és a népszavazási lapot is tegyék be a borítékba, zárják le, s úgy dobják be az urnába a voksaikat. Délelőtt nemzetközi megfigyelők is jártak nálunk, egy kanadai és egy svéd megfigyelő, egy tolmáccsal. Körülnéztek, nem volt semmilyen megjegyzésük, aztán tovább is mentek. A munka nagy része még hátra van, délután számítunk egy nagyobb hullámra – tette hozzá Torma Ferencné. A voksolók közül többen is úgy nyilatkoztak: szimpátia alapján döntöttek. Egy 40 év körüli férfi azt mondta, őt nem kellett győzködnie egyik pártnak sem, már jóval a választások előtt eldöntötte, kire fogja húzni az ikszet. Ez már az ötödik választása és nem nagyon változtatja a véleményét. Krisztina első szavazó volt, és úgy nyilatkozott: szimpátia alapján választott, a részvételt pedig nagyon fontosnak tartja, hiszen négyévente egyszer kérdezik meg az embereket arról, milyen politikai erőt tartanak alkalmasnak az ország vezetésére. Egy másik fiatal hölgy, Zsófia ehhez annyit fűzött hozzá: – Elolvastam a pártok programját, s amelyik hozzám legközelebb állt, amellett álltam ki a fülkében. Állampolgári kötelesség szavazni, véleményt holnap, holnapután pedig csak az mondhat bármiről, aki legalább ennyit megtett.

14:28 - Először szavaztak Székelyben

Kolompár Alexandra és Haga Richárd, a kis Zsuzsika szülei először adhatták le voksukat Székelyben

Forrás: Ladányi Tóth Lajos

14:23 - Ez a legkisebb és a legnagyobb szavazókör

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

14:12 - Az elromlott kilincs sem volt akadály

Nyírturán nagy volt az aktivitás a 2. sz. szavazókörben. Pataki Ferenc, a Kelet-Magyarország egykori kézbesítője fix pontnak számít az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térnél: ezúttal is kezeskedett a 2. sz. szavazókör rendjéért. Rendkívüli esemény mindössze annyi történt, hogy elromlott a bejárati ajtó kilincse. A takarosan kialakított hely összes parkolója foglalt volt vasárnap 10 órakor, amikor Szendrák László a feleségével érkezett voksolni: – Mindig eljövünk szavazni, élni kell a demokráciával. Most sem volt kérdés, hogy autóba ülünk, és döntünk a sorsunkról.



Nagy László és Oprics Sándor polgárőrökként teljesítettek szolgálatot délelőtt. – Nyugalom van a településen, semmi különöset nem tapasztaltunk – említette Nagy László, aki szabadidejében gyakran horgászik. Erről is beszélgettek Juhász Tiborral, ő Nyírpazonyból ruccant át, hogy apósáékat elvigye szavazni: – Amennyiben megkérdezik a véleményemet, akkor nem lehet kérdés, hogy elmondjam-e. Aki nem megy el választani, ne csodálkozzon másnap, hogy ha nem az az eredmény született, amit nem szeretett volna. Igenis minden szavazópolgár álljon ki magáért, éljen a törvény adta lehetőségével! – fejtegette Juhász Tibor.

Szendrák László a feleségével érkezett voksolni Nyírturán | Fotó: Ladányi Tóth Lajos

14:10 - Többen élnek az állampolgári jogukkal, mint négy évvel ezelőtt

13:46 - 3 millióan már szavaztak

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig. Szabolcs-Szatmár-Beregben a szavazók 35,26 százaléka, 152 315 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

13:29 - Mátészalkán nincs megállás

Mátészalkán, az Esze Tamás Gimnáziumban nincs megállás, a 9. szavazókör választási bizottságának elnökhelyettese, Návay Tibor Levente szerint urnanyitás óta folyamatosan érkeznek a szavazók. - Ebbe a körbe 805 voksolót várunk, délután egyig körülbelül 360-an adták le a szavazataikat. Elsőként egy munkába induló MÁV-dolgozó járult az urnák elé hat óra után két perccel. Több első szavazó leadta a voksait már délelőtt.

Homoki Mária kettős állampolgár, Beregdédán lakik, de Mátészalkán tanul, szakács lesz. A 20 éves lány először járult az urnák elé. - Azért jöttem el voksolni, mert fontos, hogy beleszólhassunk az országos ügyekbe, elmondhassuk a véleményünket, erre pedig a szavazás adja a legjobb lehetőséget. A családban is téma volt a választás, és személyesen is utánanéztem a pártok és képviselőik programjának, ez alapján döntöttem el, kinek adom az első szavazataimat.

Mátészalka 9-es szavazókörében Homoki Mária először szavazott | Fotó: Pusztai Sándor

13:20 - Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

13:11 - Negyedórán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez

A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

12:41 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Leadja szavazatát egy első választó a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson.

Fotó: MTI/Balázs Attil

12:23 - A rossz idő sem tántorítja el a szavazókat

A déli harangszó kíséretében léptünk be a baktalórántházi Vay Ádám-középiskolába. A város 3. számú szavazókörében 1026-an adhatják le voksaikat este hétig. Jantászné Nagy Katalin elnökhelyettes pontos számadatokkal szolgált. Kérdésünkre elmondta: 84-en kértek mozgóurnát, köztük az egyik, ha nem a legidősebb szavazó, aki nemrégiben ünnepelte a századik születésnapját.

12:22 - Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.



12:22 - A szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre alkalmas eszközöket a szavazás alatt

A 10 243 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

11:59 - Közel kétmillióan már szavaztak

A választásra jogosultak 25,77 százaléka, 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 29,93 százalék voksolt 11 óráig. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22,06 százalék, 95 289 szavazó járult az urákhoz.

11:54 - A garbolci átkelőn jött át, hogy szavazhasson

Tóth Beáta a romániai Szárazberekről jött át szavazni Zajtára. Mint azt lapunknak a voksolás előtt elárulta, örül, hogy a garbolci ideiglenes határátkelőt a szavazás napjára megnyitották. - Kettős állampolgár vagyok, a bejelentett lakcímem itt van Zajtán. Minden lehetséges alkalommal élek ezzel az állampolgári jogommal, ez nem is lehet kérdés. Sok-sok szárazbereki nevében mondhatom, nagyon örülnénk, ha a garbolci átkelőt véglegesítenék és nem csak szombatonként lenne szabad az átkelés - fogalmazott Tóth Beáta.

11:52 - Rendkívüli esemény Fábiánházán

Az SZSZB egyik választott tagja jelezte, hogy rosszul érzi magát. Szavazóhelyiségből távozva hazament. Jelezte, hogy nem tér vissza a szavazóhelyiségbe rosszulléte miatt. Az SZSZB továbbra is határozatképes maradt - közli a valasztas.hu.

11:25 - Dóri is voksolt

Hatházi Dóra, a Nyíregyházi Sportcentrum válogatott úszója először szavazott: szüleivel sulijában, az Aranyban adták le voksaikat.

Fotó: Mán László

11:23 - Folyamatosan érkeznek a szavazók Napkoron

A napkori Jósika-iskolába a reggeli urnanyitás óta folyamatosan érkeznek a szavazók. Tizenegy óra előtt jártunk a település 3. számú szavazókörében, ahol az elnök, Hepp Erika érdeklődésünkre elmondta: közel 1100 voksolót várnak 19 óráig.

- Rendkívüli események nélkül telt a délelőtt, reméljük, ez így is marad. A misét követően és ebéd után számítunk nagyobb érdeklődésre, de folyamatosan érkeznek az emberek, és három első szavazó is leadta már a voksát. Több mint tizen kértek mozgóurnát.

Porcellánné Nagy Katalin és férje együtt járultak az urnákhoz. - A népszavazás miatt jöttem főként, a gyermekvédelmi törvényről szerettem volna véleményt formálni. Az országgyűlési választáson arra szavaztam, aki az én álláspontomat képviseli ezekben a kérdésekben.

Napkor 3-as szavazókörében adta le voksát a Porcellán család: Ágoston Zoltán, Szilvia és a kis Lotti | Fotó: Pusztai Sándor

11:19 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

11:04 - Tíz százalék feletti részvétel

Ahogy kisütöttek az első napsugarak, sokan indultak el a nyíregyházi Móra-iskolában kialakított szavazókörök egyikébe. Örökösföldön tíz órakor sorok alakultak ki a szavazóhelyiségekben, de mindenki türelmesen várta, hogy leadhassa szavazatát.

- A névjegyzékünkben 870-en szerepelnek, 144-en már eljöttek voksolni - mondta lapunknak Kovács László, a 63-as számú szavazókör elnöke, aki már 20 éve vesz részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában. Megtudtuk, rendkívüli esemény nem történt, ebédig várnak még több szavazóra, majd kora délután lehet nagyobb hullámra számítani. Délután indulnak el a mozgóurnával, hogy azok, akik kérték, az otthonukban tölthessék ki a szavazólapot és a népszavazási ívet.

10:49 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson. Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:00 - Az ország legkeletibb településén is szavaznak

A közel 200 lelkes Garbolcon 112-en szerepelnek a névjegyzékben. Bogdány Elemér és Elemérné 9 óra után dobták be szavazatukat az urnába.

9:56 - Újabb részvételi adatok

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8,78 százalék, 37 914 szavazó járult az urnákhoz 9 óráig.

8:55 - Orbán Viktor már szavazott

A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Fotó: Csudai Sándor/Origo

8:43 - Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről



A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező. A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.



A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.



Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.



Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van. Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:42 - A Szabó család együtt voksolt Fehérgyarmaton

- Fontosnak tartom, hogy éljünk a szavazati jogunkkal. Aki elégedett azzal, ahogy mennek a dolgok az országban, az azért menjen szavazni, aki pedig elégedetlen, az azért voksoljon - ezt mondta lapunknak a fehérgyarmati 3. számú szavazókörben Gábor, a Szabó család legifjabb tagja, aki elmondta azt is, náluk hagyomány, hogy együtt voksol a család.

8:38 - Pregitzer Fruzsina is szavazott

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának oszlopos tagja, Pregitzer Fruzsina is leadta voksát a 48-as szavazókörben.

Fotók: Dodó Ferenc

8:33 - Az első részvételi adatok

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék, megyénkben az országosnál alacsonyabb:

8:18 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat. Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is. Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

8:15 - Visszatért a tél

Április harmadikán először az időjárás választott, mégpedig a telet, de aztán a szavazókörök nyitásával a választópolgárok is "szállingózni" kezdtek.

Fotó: boon.hu

7:33 - Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni. A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.



A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat. Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben. Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját. A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:24 - Elsőként érkezett a Nyíregyháza 27-es választókörzetbe Deák Sándorné

A szavazóköri elnök, Szalay Rita előzetesen elmondta: a bizottságban vannak néhányan, akik már negyedik választáson töltik be a tisztségüket, így összeszokott csapatról van szó. Deák néninek elmondták, mit kell aláírni, megmutatták az üres urnákat, majd szabályosan leplombálták azokat. Végül bekerült a dobozba a szavazókör első szavazata.

Fotók: Pusztai Sándor

7:04 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás



Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.



Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.



Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.



A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:15 - Választás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 442606 választásra jogosult állampolgárt tartanak számon. Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. számú egyéni választókerületében (Nyíregyháza) 74 072, a 2. számú választókerületben (Nyíregyháza) 71 807, a 3. számú választókerületben (Kisvárda) 77 986 , a 4. számú választókerületben (Vásárosnamény) 73 160, az 5. számú választókerületben (Mátészalka) 73 504, a 6. számú választókerületében (Nyírbátor) pedig 72 077 választópolgárt tartanak nyilván a valasztas.hu adatai szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 és 19 óra között tehát hat egyéni választókerületben 571 szavazókörben várják a szavazókat.

Vasárnap reggel 6 órakor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is kinyitottak a szavazókörök, hogy este 7 óráig fogadják a szavazópolgárokat. A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban található 47.szavazókörben is az előírások szerint kezdődött a szavazás, vagyis a legelőször érkezett szavazópolgár jelenlétében ellenőrizték a szavazóurnák szabályosságát, amiket aztán előtte zártak le.

Fotó: Dodó Ferenc

6:00 - 23 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.



Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat. A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.