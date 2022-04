A kis- és középvállalkozások aktuális pályázati lehetőségeiről, illetve a koronavírus és az orosz-ukrán háború rövid- és hosszabb távú hatásairól tartottak gazdasági konferenciát csütörtökön a megyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi székházában.



A vendégeket a szervezők részéről Demcsák Lajos, a PP Konferencia szakmai vezetője köszöntötte. Elmondta, a hazai cégek a 2021-2028-as uniós költségvetési időszakban összesen 18 ezer milliárd forintot hívhatnak le.



A fórum első előadója Balogh Zoltán volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke a Covid és a háború gazdasági következményeiről tájékoztatta a hallgatóságot. Kiemelte, ahogy a 2008-as válság után, úgy most a koronavírus „elcsendesülése” után is egy felfutásban bíztak a hazai vállalkozások, ám a háború közbeszólt.



- A hazai és a globális piacon is keresletcsökkenést, likviditási gondokat, szállítói áremelkedéseket tapasztalhatunk, a cégek inkább elhalasztják a beruházásaikat, az ellátási lánc is sérült, akadozik – sorolta a jelen kihívásait Balogh Zoltán. A megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke szerint a háború miatt elszabadultak az energiaárak, most ébredünk csak rá, milyen nagyfokú az energiakitettségünk, ahogy most döbbenünk rá arra is, hogy milyen fontos szerepük is van az alternatív energiahordozóknak.



- Nő az infláció, ahogy a banki kamatok is emelkednek. Ha az árstop megszűnik, az még inkább „megdobhatja” az inflációt. Az orosz-ukrán katonai konfliktus miatt már közel 650 ezer menekült jött át hazánkba Ukrajnából, akiknek egy részére akár potenciális munkavállalóként is tekinthetünk, mérsékelve ezzel a munkaerőhiányt – fogalmazott előadásában Balogh Zoltán, aki hozzátette, a kamara a paktumirodákkal közösen igyekszik segíteni az áttelepülő vállalkozásokat.



- Adódhat a kérdés, hogyan tovább ebben a nehéz helyzetben. Az biztos, hogy felértékelődik a rugalmasság, az alkalmazkodókészség, az innovatív szemlélet és a digitalizáció. Ezek nélkül nem maradhat versenyképes egy cég – emelte ki az alelnök, aki előadása végén beszélt még a vállalkozói mentorprogramról és a Széchenyi hitelprogramról is, mint olyan lehetőségekről, melyekkel át lehet vészelni ezt a nehéz időszakot.



Csépány Zsuzsa, a Goodwill Consulting Kft. regionális igazgatója az aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatta a konferencia résztvevőit. A szakember kiemelte, az előttünk álló uniós költségvetési időszakban összesen 18 ezer milliárd forintra pályázhatnak a hazai cégek.



- Sokan kérdezik tőlem, hogy mi lesz a nyertes pályázatukkal, ki fogja-e fizetni az unió vagy a kormány a megítélt támogatást. Az biztos, hogy a már elnyert pályázat után minden pénz ki fognak fizetni, azt viszont nem lehet pontosan tudni, hogy mikor – utalt egy függőben lévő uniós eljárásra Csépány Zsuzsa.

A regionális igazgató szerint az mindenképpen jó hír, hogy a Covid keretből 400 millió euró támogatás forrás érkezhet hazánkba. Csépány Zsuzsa ezután beszámolt néhány aktuális lehetőségről, így szólt arról a képzéssel kapcsolatos pályázatról, mellyel különféle, termelési hatékonyságot növelő képzések megszervezésére igényelhetnek támogatást a hazai vállalkozások.



- Itt cégmérettől függően 50, 60 és 70 százalékos támogatási intenzitásról beszélhetünk. Legalább három főt bele kell tenni a pályázatba, a megvalósítási idő pedig 18 hónap - részletezte a Goodwill Consulting Kft. regionális igazgatója, majd áttért egy energetikai pályázatra. Elmondta, ez csak május 11-én nyílik meg, a támogatási intenzitás magas, 90 százalékos lesz, és hőszigetelésre, nyílászárócserére, napelem, napkollektor, hőszivattyú beszerelésére nyílik majd lehetőség, a minimálisan igényelhető támogatási összeg pedig 75 millió forint.



- A kormány jelentős összeget fordít Tokaj és környéke fejlesztésére, ez pedig közvetve érintheti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is, hiszen azon a környéken sok megyebeli vállalkozásnak vannak érdekeltségei. A közeljövőben megnyíló pályázat támogatási intenzitása 70 százalékos lesz, és minden olyan szolgáltatásfejlesztést, -bővítést támogat, ami hozzájárul a régió turizmusának fejlődéséhez, úgy mint hajóbérbeadás, kerékpáros turisztika, elektromos autós taxiztatás, humánegészségügy, marketing – említett néhány célterületet a szakember.



A csütörtöki konferencia második felében Szmollár Katalin, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal Kutatás-fejlesztési és Innovációs Osztályának vezetője szólt az innovációvédelemről, majd Láving Gusztáv, a Hiventures Zrt. kkv befektetési igazgatója beszélt a tőkefinanszírozás különböző lehetőségeiről - ezekről az előadásokról a Kelet-Magyarország egy későbbi számában számolunk be.