Vasárnap szavazunk. A választási dokumentumok (mintegy 23 millió szavazólap) – igen szigorú biztonsági előírás mellett – időben elkészültek, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) egy hónappal ezelőtt a szavazólapok mintáját is elfogadta.





Hat pártlista



A pártlistás szavazólapból mindjárt kétféle is készült: az egyiken kizárólag Magyarországon voksolhatunk, míg a levélszavazásokhoz külön szavazólapokat nyomtattak.

Mindkettőn hat országos pártlista közül választhatunk. A szavazólapon sorrendben ott találhatjuk a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd (Márki-Zay Péter), a Normális Élet Pártja (Gődény György), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (Kovács Gergely), a Megoldás Mozgalom (Gattyán György), a Mi Hazánk Mozgalom (Toroczkai László) és a Fidesz–KDNP (Orbán Viktor) listáját.

A továbbiakban dr. Papp Csaba megyei főjegyző iránymutatásai szerint sorra vesszük, mit fontos tudnunk még a 2022-es országgyűlési választásokról.





Félezernél több szavazókör



– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 432.293 választópolgára számára nyílik lehetőség április 3-án a választási részvételre, amivel egy időben sor kerül egy gyermekvédelmi népszavazásra is – mondta el lapunknak a főjegyző, aki egyben a Területi Választási Iroda vezetője is.

– Megyénk választási irodái felkészültek a választás szakszerű lebonyolítására, az önkormányzatok a szükséges számban megválasztották a választási bizottságok tagjait. Megyénkben 571 szavazókörben várják majd a szavazókat. Fontos tisztázni, kik vehetnek részt a választáson. Minden nagykorú állampolgár, aki rendelkezik választójoggal, azaz szerepel a választói névjegyzékben. Erről a tényről az előzőekben már kiküldött választási értesítőből kaphattak információt az érintettek – hallhattuk.

Gyakran előfordul, hogy valakinek azért hiúsul meg a szavazása, mert nem vitte magával a szükséges személyazonosító okmányait, ami nélkül érvényes szavazatot senki nem tehet.

Dr. Papp Csaba erre is ismételten felhívta a figyelmet. Ne feledjük tehát, hogy érvényes személyes dokumentumok nélkül – amely kártyaformátumú, vagy régi típusú, könyvecske alakú személyi igazolvány, esetleg útlevél vagy vezetői engedély is lehet –, és lakcímigazolvány hiányában voksolni senki ne induljon el! Akinek 2020. március 11-e után járt le az igazolványa – tekintettel a pandémiás helyzetre – ezúttal kivételesen jogszerűen voksolhat.





Egymást metsző vonalak



A választópolgár a szavazókörbe érve a névjegyzék aláírását követően kapja kézhez a szavazólapokat. Az egyik a bevezetőben már említett pártlistás szavazólap lesz, a másikon a lakóhelyének megfelelő egyéni országgyűlési képviselőjelöltek szerepelnek. (A nemzetiségiként regisztrálók nemzetiségi listát kapnak.)

– Érvényesen szavazni a jelöltre, illetve a jelölő szervezetre leadott két egymást metsző vonallal lehet – emelt ki újabb fontos elemet a tudnivalókból a főjegyző. A papíron a karikákban tehát X-et, vagy egy + jelet kell majd rajzolnunk. Megyénkben 6 választókerületben történik az egyéni képviselők választása. A szavazólapok mellé ezúttal az országos népszavazás kérdőíve is társul, ezt persze nem kötelező kitölteni.

– A népszavazás kitöltőívén kék keretben négy eldöntendő kérdést találunk, vagyis kizárólag igennel vagy nemmel lehet a kérdésekre válaszolni. A szavazólapokhoz borítékot is adnak, azokat nem kötelező kitöltve abba beletenni.

– Nem ritka, hogy a választópolgár különböző okokból segítségre szorul. Ilyenkor elsődlegesen a Szavazatszámláló Bizottsághoz lehet fordulni, akik szükség esetén elmagyarázzák a szavazás módját, de jelöltre, illetve jelölő szervezetre ajánlást nem tehetnek.

– Ha valaki írástudatlan, a névjegyzéket a bizottság két tagjának alá kell írnia, és ketten a tagok közül a szavazólapok kitöltésében is segíthetnek. Nem kizáró ok, ha a választópolgár visz magával segítőket. Fontos szabály, hogy a választók csak a szavazás idejére tartózkodhatnak a szavazóhelyiségben.





Végeredmény majd csak később



– A mozgásukban gátoltak a választás napján, azaz április 3-án déli 12 óráig mozgóurnát igényelhetnek. Hozzájuk a bizottság két tagja fogja kivinni a megadott címre a névjegyzéket és a szavazólapokat. A fülke magányában olykor megesik, hogy a szavazó véletlenül nem oda húzza be az egymást metsző vonalakat, ahová ténylegesen szerette volna, ilyenkor kérhet egy új, kitöltetlen ívet – folytatta a Területi Választási Iroda vezetője.

– A választási szabályok megsértését észlelve bárki választási kifogást nyújthat be már a szavazatszámláló bizottságoknak is. Amint befejeződött a szavazás, haladéktalanul megkezdődik a szavazatok összesítése, és a részeredmények akár már aznap éjfélig nyilvánosságra kerülnek. Végleges eredményre viszont egyéni képviselők esetén akár április 9-ig, az országos listás eredmény esetén pedig április 22-ig várni kell, ugyanis a kijelölt bizottságoknak be kell várniuk az átjelentkezéssel leadott voksokat, illetve a külföldön szavazók szavazólapjait – vettük sorra a legfontosabb tudnivalókat.



Ügyeletet tartanak



Az országgyűlési választás miatt a kormányablakok és okmányirodák nyitva tartanak a hét végén, hogy a hiányzó okmányokat pótolhassák a választópolgárok:

Április 2. (szombat): 08.00–18.00

Április 3. (vasárnap): 07.00–19.00