1962. május 17., csütörtök

12 éves kislány a bíróság előtt

12 éves kislány ül a vádlottak padján. A bíró kérdésére nyugodtan felelget, nincs oka tagadni, vagy kibúvókat keresni.

Mi is Judit bűne? Fiatalkorától kezdve mostoha nevelést kapott. Szülei sokat verték, néha napokig magára maradt. Édesapja részeges volt, napirenden voltak a családi veszekedések, melyek néha komoly verekedésbe fulladtak. Judit nem sok jót tanulhatott otthon. Amikor valamennyire is felcseperedett, ötéves húga nevelését is rábízták. Mivel Judit sok verést kapott, húga nemkülönben, így már szinte természetesnek találta, hogy a legkisebb ellentmondás esetén is a pofonokat osztogassa.

Amikor néhány héttel ezelőtt szülei elutaztak otthonról, Judit kettesben maradi húgával, akit valami csekélység miatt úgy megvert, hogy az elszédült. A megszeppent kislány próbálta talpra állítani, de nem sikerült. Húga elesett, és olyan szerencsétlenül, hogy agyrázkódást szenvedett.

A bíróság könnyű testi sértés bűntettében Jutkát bírói megrovásban részesítette. Az ítélet indoklásánál hangsúlyozták, hogy a bűncselekmény gyökerei a családi nevelésben keresendők. A tárgyalás után az édesanya sírva ölelte keblére kislányát. Ha mindezt néhány évvel ezelőtt tette volna, erre a tárgyalásra aligha került volna sor.