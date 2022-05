Ismét támogatja a megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat − erről, illetve a fórumok eddigi munkájáról és terveiről adtak tájékoztatást a megyeházán csütörtök reggel. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta: a megyei önkormányzat az utóbbi néhány évben pályázati forrásból ad támogatást a fórumok működéséhez. Az elmúlt időszakban a megyéből Nyíregyháza, Kisvárda, Tiszavasvári és Záhony fóruma regisztrált a KEF rendszerébe, így a megyei önkormányzat ezzel a négy településsel tudott együttműködni − egy napokban elnyert pályázattal azonban most egy új támogatási időszak kezdődhet, és a biztosított 3,5 millió forintból már akár több egyeztető fórumnak is kedvezhetnek.

A drog nem játék

− Napjaink egyik legsúlyosabb szociális problémája a kábítószerek terjedése, ami egyre nagyobb méreteket ölt. Ezeket a kedvezőtlen folyamatokat csak összefogással tudjuk visszafordítani − emelte ki Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. − Ez nem csak rendészeti kérdés, nem csak a családok és az intézmények gondja: ez össztársadalmi probléma. Sajnos, a legjobb szociális hátterű családok sem érezhetik magukat biztonságban. A fiatalokat érhetik olyan hatások, amelyekről a családtagok talán nem is tudnak, hiszen a kamaszkorban különösen sérülékeny az emberi psziché.

− A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egy-egy településen igyekeznek a szereplőket összefogni, összekötni az intézményeket, a segítő egyesületeket és a családokat, valamint együttműködnek a rendészeti szervekkel is − fűzte hozzá a közgyűlés elnöke. − Nagyon fontos, hogy Magyarországon a nulla tolerancia érvényesül a drogpolitikában, nagyon helyesen, hiszen ha kinyitnánk egy kis kaput, akkor megsokszorozódhatna a probléma. Tiltani és bűncselekményként kell kezelni a kábítószernek nem csak a terjesztését, hanem a fogyasztását is. Ezzel is felhívjuk arra a potenciális veszélyeztetetteknek a figyelmét, hogy a drog nem játék.

− Szakemberek bevonásával két nagy tanulmányt készítettünk el: az egyik egy helyzetjelentés 2021-ről, a másik pedig egy stratégia a 2022 és 2025 közötti időszakra − mondta el dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere és egyben a megyeszékhely Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának alelnöke. − A drogstratégiánk ettől az évtől egy hármas alapra épül: az összefogásra, a komplexitásra és az egészségfejlesztésre. A felmérésünkben a 7., 9. és 10. évfolyamos diákok vettek részt. Sajnos, az ilyen kutatásoknál mindig az a tapasztalat, hogy a fiatalok nagy része fél, bizalmatlan és gyakran nem őszinte. Végül 722 tanuló vállalta, hogy válaszol a kérdésekre. A visszajelzéseikből kiderült, hogy a társadalom és a technika gyors változásával sokkal erőteljesebb kommunikációra van szükség a szülők, az iskolák és a szakemberek között. A válaszaik arra is rávilágítottak, hogy azokkal a módszerekkel, amelyekkel a felnőttek közelítenek hozzájuk, számukra sokszor kőkorinak tűnik, és legtöbb esetben elcsúszik valamin a generációk közötti kommunikáció. Erre mindenképpen megoldást kell találni, ami nagyon komoly kihívás lesz.

Merjenek segítséget kérni!

− A kábítószerek világa egy feneketlen kút, ami napról napra képes megújulni és olyan láncai vannak, amelyeket nagyon nehéz lerázni − hangsúlyozta az alpolgármester. − A kutatásból kiderült, hogy Nyíregyházán a droghasználók 50% szegregátumból és rossz szociális környezetből kerül ki, valamint velük fordul elő a legtöbbször, hogy kórházi kezelésre szorulnak a kábítószerek miatt. Azonban ne feledjük: még ott van a másik 50% is, ez pedig rámutat, hogy mindegyik társadalmi réteget érinti a probléma, méghozzá úgy, hogy a szülők a legtöbbször alig tudnak valamit a dologról.

− Meg kell szólítani a családokat, hogy a szülők jobban fókuszálhassanak a gyermekeikre és jobban megérthessék a problémáikat, és ha kell, bátran kérjék szakemberek segítségét − tette hozzá. − A legfontosabb célunk, hogy fiatalokkal megértessük: akármilyen nehéz szituációba kerülnek, akármit látnak a közösségi oldalakon vagy akármilyen kilátástalannak is gondolják a helyzetüket, merjenek segítséget kérni akár a civil szervezetektől is, amelyek minden esetben anonim módon kezelik a megkeresésüket.