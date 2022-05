Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek gyűjteményét mutatja be az a honlap, amelyet a napokban indított el egy EU-s országokból álló konzorcium. A gyűjtemény több mint 30 példát mutat be, melyek között két magyarországi, jól működő kezdeményezés is helyet kapott.



Az egyik a Nyíregyházi Kosár Közösség, mely az egyik legrégebbi, legjobban működő bevásárlóközösség Magyarországon, s amelyről többször írtunk már lapunkban. Hetente egyszer a helyi kistermelők beviszik a nyíregyházi átadópontra a közösség tagjai által előre leadott mennyiségű terményt, terméket, így a termelő közvetlenül a vevőnek értékesíti, amit előállított.



A másik hazai példa a Pipacs Pékség, ami az egyik első új hullámos, kézműves és ráadásul bioalapanyagokból dolgozó pékség.