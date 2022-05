Makkai Kitti a középiskola első két évét a nyíregyházi Kölcsey-gimnáziumban kezdte, majd onnan Kisvárda felé vette az irányt, így kedden a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium végzőseként írta meg a matekérettségit.

– Úgy érzem, hogy egy négyesre jó lehet a teljesítményem. A feladatsor első részében volt két kérdés, amihez nem igazán tudtam mit írni, a második részt viszont úgy gondolom, jól megoldottam – értékelt Makkai Kitti, aki elárulta, annak idején a kézilabda miatt váltott iskolát, de nem bánta meg, mert már magára húzhatta a kisvárdai klub NB I.-es felnőttcsapatának a mezét is, az ifjúsági csapatnak pedig stabil tagja.

Szegedi Sára inkább a magyar írásbelitől tartott, a matektól kevésbé. Mint azt a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős diákja elmondta, inkább reál beállítottságú, mindig is közel álltak hozzá a különféle gépjárművek, ezért talán nem is csoda, hogy a középiskola elvégzése után a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki szakán szeretne továbbtanulni.

– Sokan dolgoznak a családból a MÁV-nál, anya tesója vadászpilóta volt. Fiúk között nőttem fel, így egészen kis koromtól kezdve inkább a „fiús” dolgok érdekeltek. A matek mindig is ment, a fizikát is hamar megszerettem. Angolból pedig nagyon jó tanárom volt, így a három tantárgy kereszteződéséből „megszületett” a repülőmérnöki szak – tudtuk meg Szegedi Sárától, aki kedden emelt szintű matekot írt. Mint azt a feladatsor kitöltése után elárulta, lehetett volna sokkal nehezebb feladatokat összeállítani.

– Úgy gondolom, hogy egy négyest összehoztam, ezzel az érdemjeggyel pedig ­elé­gedett is lennék – tette hozzá. TG



