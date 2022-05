A fiatalok számára titokzatos és érdekes világ a rendőrség munkája. Éppen ezért döntöttek úgy a nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és AMI 5. osztályának diákjai, hogy ellátogatnak a megyei rendőr-főkapitányságra, ahol megismerkedhetnek az ott dolgozók mindennapjaival.

A helyszínelés eszközei

– Kedvesen fogadták tanítványaimat május 19-én a megyei rendőr-főkapitányságon, köszönettel tartozunk a főkapitánynak, Farkas József r. dandártábornoknak és kollégáinak, Sógor Csabának és Usztics Attilának – tájékoztatta szerkesztőségünket Gadzsa Bernadett osztályfőnök. – Sok-sok élménnyel gazdagodtak a gyermekek, hiszen betekintést nyerhettek a rend­őrség mindennapi életébe. Minderről hallhattunk előadást, de láthattunk videófilmet is. Megismerkedhettek a gyermekek továbbá a fegyverekkel, illetve részletesen bemutatták nekünk a helyszínelések alkalmával használt eszközöket is. A gyermekek számára felejthetetlen nap volt, s még az is fokozta, hogy ajándékokkal távoztak – tette hozzá a tanárnő.



Borítókép: A nyírbogdányi diákok Sógor Csaba r. alezredessel és Gadzsa Bernadett osztályfőnökkel | Fotó: iskola