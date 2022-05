Szinte napra pontosan 22 évvel a Szabolcs-Szatmár Megyei Idegenforgalmi Hivatal megszűnése után újra találkoztak egymással az egykori dolgozók: május 7-én Nyíregyházán gyűltek össze azok a munkatársak, akik hosszabb vagy rövidebb ideig, de részesei voltak a Nyírtourist néven ismert intézmény történetének.

A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának döntése alapján 1966. március 1-én, az országban utolsóként kezdte meg működését a Szabolcs-Szatmár Megyei Idegenforgalmi Hivatal, ismertebb nevén Nyírtourist. Az akkor működő megyei idegenforgalmi hivatalokat méltán tarthatjuk a mai TDM-szervezetek elődeinek. Talán annyi különbséggel, hogy nem alulról szerveződtek, hanem felülről, határozattal döntöttek a megalakításukról. A Nyírtourist, a rendszerváltáskor kft.-vé átalakítva egészen 2000. június 17-ig működött.

Jegyértékesítés, valutaváltás

Alapvetően a megyék idegenforgalmi irányító szervezetei voltak, mind belföldi, mind külföldi turisztikai marketingtevékenységet is folytattak. Számos, máig is elérhető magyar és idegen nyelvű kiadvány jelent meg a gondozásukban, de foglalkoztak utazásszervezéssel, jegyértékesítéssel, fizetővendéglátás szervezésével és valutaváltással is. Üzemeltettek kereskedelmi szálláshelyeket, és autóbuszokat is.

A Nyírtourist első vezetője Csallány Géza volt, akinek már a felmenői is ezer szállal kötődtek a megyéhez. Édesapja, Csallány Dezső a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója, elismert régész volt. A Nyírtouristot utolsóként Juhász Béla vezette.

A múlt szombaton rendezett találkozóra nemcsak a nyíregyházi hivatal dolgozói kaptak meghívást, hanem a megyei hálózat minden egykori dolgozója Kisvárdáról, Mátészalkáról, Nyírbátorból, Szatmárcsekéről, Tiszavasváriból, Vásárosnaményból.

Telexen tartották a kapcsolatot

A találkozón ajándékkal köszöntötték az idegenforgalmi hivatalnál leghosszabb ideig dolgozó Nagyné Varga Máriát, aki 17 évig vezette a nyírbátori kirendeltséget. Köszöntötték Frankó Jánosnét is, aki 1974-ben lett a hivatal munkatársa és megemlékeztek azokról a kollégákról is, akik már nincsenek az élők sorában. Érdekes volt felidézni azokat az időket, amikor a megyei hivatalok egymás között vagy éppen a külföldi partnereikkel még sok esetben telexen tartották a kapcsolatot, vagy amikor egy távolsági hívást reggel 8 órakor be kellett jelenteni a postán, hogy kb. 3 óra múlva kapcsolják a hívott számot. A legtöbb egykori dolgozó már nyugdíjas, de vannak, akik a mai napig a turizmusban tevékenykednek. KM



Örömmel elevenítették fel a nyírtouristos emlékeiket | Fotó: Racskó Tibor