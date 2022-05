A napokban a Libri egyik nyíregyházi könyvesboltjában dedikálta Öveket bekapcsolni! című könyvét a népszerű újságíró, sportriporter Szujó Zoltán, akinek neve hazánkban összeforrt a Forma–1-gyel, és akit meglepett a hatalmas tömeg. Közel másfél órán keresztül folyamatosan érkeztek a rajongók, a szerző pedig nemcsak aláírt, de beszélgetett is: szóba kerültek kedvenc pilóták és istállók, jutott idő egy kis esélylatolgatásra, és a közös fotók sem maradhattak el.

– Nem számítottam ekkora érdeklődésre, és ez nemcsak a nyíregyházi dedikálásra igaz, de a könyv fogadtatására is – mondta lapunknak, és hozzátette: előzetesen nem tudta pontosan felmérni, mire is számíthat.

Felkerülni a polcra

– Ugyan a kollégáim és az ismerőseim is azt mondják, hogy engem azért szeretnek sokan, mert pozitívan hatok a közösségre, ám ebből nem következett egyértelműen, hogy a könyvemre ilyen sokan kíváncsiak lesznek. Amikor a Hungaroringen lehetőség volt arra, hogy találkozzunk a szurkolókkal, mindig nagyon sokan odajöttek hozzám autogramért, kérték, hogy meséljek sztorikat – olyankor azt éreztem, hogy ez a rajongás nem kizárólag a Forma–1-nek, de személy szerint nekem is szól.

– Én nem vagyok fent a Facebookon, az Instán és a Twitteren is inkább csak szükségszerűségből, ott tehát nem tudom leszűrni, hogy mennyire kedvelnek az emberek, de egyébként sem gondolom, hogy a közösségi média reális képet tud adni arról, kiről hogyan vélekednek – akik a lájkok alapján ítélik meg magukat, elszakadtak az objektivitástól.

– Azért írtam meg ezt a könyvet, hogy összefoglaljam az életem egy nagyon fontos szakaszát, és hogy a szó valódi és átvitt értelmében is felkerüljek egy olyan polcra, ahol minőségi, kézzelfogható eredmények vannak. Sokkal több könyvet vettek meg az emberek, mint amire számítottam, ami nagy öröm, de azt is tudom, hogy ezzel nem szabad visszaélni – mesélte a szerző, akit arról is kérdeztünk, szerinte mennyire igazságos a Forma–1, ahol a siker vagy a kudarc nem pusztán a versenyző tehetségén múlik.

Félve nem lehet versenyezni

– Ez egy pilóták és autóépítők számára kiírt verseny, ahol a hangsúly az és szócskán van. Az egyéni győztes csak egy serleget kap, a rendelkezésre álló forrásokat viszont a konstruktőri végeredmény alapján osztják szét, ám tény: a rivaldafényben a versenyzők sütkéreznek. Óriási körülöttük a felhajtás, folyamatosan jelen vannak a médiában – nem véletlenül hívják az F1-et utazó cirkusznak –, de amikor nincsenek körülrajongva, teljesen normális emberek. Mindenről lehet velük beszélgetni, két lábbal állnak a földön, miközben hatalmas PR-gépezet dolgozik azon, hogy ne csak az autóversenyt szeretők ismerjék őket. Az, hogy a fejükben benne van a sérülés, szélsőséges esetben a tragédia gondolata, csak akkor érzékelhető, amikor bekövetkezik egy baleset, de félve nem lehet autóversenyezni. Úgy lehetetlen nyerni, hogy ez jár a fejükben, a versenyszellem ezt felülírja.

– Ám egy-egy súlyos következményekkel járó ütközés után természetesen ez újra és újra előkerül. Ezek egyébként kommentátorként is rendkívül nehéz helyzetek, az ilyen szituációkban én nem tudok kívülálló maradni. Amikor 2014-ben Jules Bianchi Marussiája a vizes pályán megcsúszott, és egy másik autót mentő munkagép alá csapódott, először nem láttuk a becsapódást, így nem sejthettük, hogy milyen nagy a baj – erre én is csak akkor döbbentem rá, amikor megmutatták Adrian Sutil reakcióját. Az ő autóját mentették, néhány méterről látta, ahogy Bianchi feje a darunak csapódott.

– Sok év rutinja kellett ahhoz, hogy a közvetítés rendben lemenjen, hiszen jó nexusban voltam a fiatal pilótával, én akkor ott nem riporter voltam, hanem egy aggódó szurkoló. Sajnos sokszor ezek a tragédiák kellenek ahhoz, hogy az F1 még biztonságosabb legyen, e tragédia után kerültek fel például az autókra a glóriák, amelyek azóta többször is megakadályoztak már súlyos sérülést, és azóta a bukótérben sem lehet darus kocsi úgy, hogy közben ne legyen a pályán biztonsági autó, vagy ne lenne érvényben a virtuális safety car. Azóta az oldalstruktúrákat is megerősítették – ezért is ilyen nehezek a versenyautók –, ennek ellenére sajnos a balesetek soha nem zárhatók ki.

A szenzoroknál is fontosabbak

– Egyébként pedig a versenyzők is sokat tesznek azért, hogy az autók egyre jobbak és jobbak legyenek, a beállítások nagy részét az egyes számú pilóta visszajelzései alapján s kívánalmai szerint alakítják.

– Az autókon 200 szenzor működik, egy-egy futam után több gigabyte-nyi adatot értékelnek ki a mérnökök, de a legkifinomultabb műszereknél is fontosabb a versenyző szeme, füle és az, amit érzékel, tapasztal.

– Az adottságok, kvalitások mellett éppen ez az egyik legfontosabb tényező, ami a különbséget jelenti pilóta és pilóta között: vannak, akik a meglátásaikkal, ötleteikkel sokkal hatékonyabban képesek segíteni a mérnökök munkáját, mint csapattársaik – mondta Szujó Zoltán, aki arra a kérdésre, hogy mit ad neki a Forma–1, azt válaszolta, elsősorban adrenalint: annak az izgalmát, hogy a sok okos ember munkájával elkészített autók egyetlen centiméterre vannak egymástól úgy, hogy a sebességük meghaladja a 300 kilométer per órát.

– Számomra a pilóták modern kori gladiátorok, szerintem ők állnak a legközelebb a filmvásznon látható szuperhősökhöz – és a vadászpilóták, akiket ugyancsak nagyon tisztelek, csodálok. Sok kedvenc pályám és versenyzőm van, de ami örökre megmarad, az az év, amikor egy honfitársunk, Baumgartner Zsolt is a legjobbak között versenyezhetett, sőt, pontot is szerzett.

Egyszerű és emberi

– A nagy csaták közül az egyik legemlékezetesebb számomra a Hamilton–Rosberg-versenyfutás volt, melyből a német pilóta jött ki győztesen. Sokan nem értették, hogy a világbajnoki cím megszerzése után miért vonult vissza, pedig a válasz egyszerűbb és emberibb, mint gondolnánk: tudta, hogy még egyszer nem lenne képes végigcsinálni mindazt, amire a végső győzelemhez szüksége volt.

– Annyi idejét szentelte az edzéseknek, a felkészülésnek és a versenyzésnek, hogy alig találkozott a családjával, mindent a sikernek rendelt alá. A combizmából azért fogyott, hogy jobb legyen az autó súlyeloszlása, Japánban pedig azért futott hajnali két órakor, hogy a szervezete hamarabb akklimatizálódjon. És amikor a rengeteg lemondás meghozta a gyümölcsét, úgy döntött, nem teszi ki többé a szervezetét a hozzánk hasonló, földi halandók számára elképzelhetetlen terhelésnek, és nem kockáztatja tovább az egészségét. A csúcson hagyta abba, ezt pedig csak nagyon kevesen mondhatják el magukról.

Borítókép: Másfél órán keresztül dedikálta könyvét Szujó Zoltán, képünkön Kiss Szilvia példányát írja alá | Fotó: Dodó Ferenc



Forma–1, olimpia, Ecclestone



Szujó Zoltán 2000-től 2011-ig az RTL Klubnál dolgozott, 2012-ben visszatért a Magyar Televízióhoz. A Forma–1 mellett rendszeresen tudósított a legjobb magyar és külföldi profi ökölvívók mérkőzéseiről. 2008 januárjától háromhetente a Reggeli című magazinműsort vezette 3 éven át.

2007-ben és 2008-ban a DHL Racing Team színeiben, Czollner Gyula csapattársaként részt vett a Magyar Suzuki Swift Kupában.

Miután 2012-ben az MTVA megszerezte a Forma–1 közvetítési jogait, 2019-ig a közszolgálati média munkatársaként dolgozott.

A londoni olimpia közvetítésében is részt vett a kihelyezett stúdióban műsorvezetőként, kommentált tollaslabdát, lovassportot és a záróünnepélyt. A riói nyári olimpiai játékok közvetítésének házigazdája volt, s két téli olimpia kommentátoraként is közreműködött (szánkó, bob, szkeleton).

2021-ben a TV2 Ninja Warrior című sportműsorát vezette.

Jelenleg tanácsadói tevékenységet folytat az autó-motor sport területén. Emellett pedig a Formula E és Extreme E összefoglalóinak házigazdája, s a Sportrádió műsorvezetője.

Tizenegy éven át utazott a Forma–1-es világbajnoksággal futamról futamra riporterként, további hét éven keresztül volt a hazai televíziós közvetítések vezető kommentátora.

Személyesen élt át sporttörténelmi, mókás, nem egyszer megható, szívszorító eseményeket. Ezeket a történeteket foglalta össze ebben a könyvben, amelyből természetesen nem maradhattak ki a saját fényképei és az utazások során átélt kalandok sem.

Az évek alatt szerzett élményeit, történeteit összefoglaló könyvhöz a Forma–1-et globális üzleti vállalkozássá tevő brit üzletember, Bernie Ecclestone írt előszót.