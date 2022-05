Értékalapú nevelés, élményközpontú oktatás, ahol az óvodáskortól a felnőttkorig végigkísérik a gyerek életét, személyiségének fejlődését. Mi lehetne ennél nagyobb hívószó egy szülőnek, amikor óvodát vagy iskolát választ gyerekének? Egy olyan intézményben bízik meg, ahol a pedagógusok elhivatottan dolgoznak, s a minőségi oktatáson túlmenően olyan közösséget is formálnak, amellyel a diák azonosulni tud, ahol jól érzi magát.

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pedagógiai hitvallásában ez áll: „A nevelőtestület egyik erőssége a magas szakmai kvalitáson túl az egységes nevelési elvben rejlik, abban, hogy diákjait a tananyagon átívelő krisztusi igazság megismerésére sarkallja, közelebb hozza a ránk bízottakhoz a szépet, a jót és a helyeset, egy olyan keresztény világot, ahol a boldogságot a család mellett Krisztus és az egyház tanításaiban megtalálhatja.”

Harminc éve kapta vissza az iskolát a katolikus egyház, az idén jubileumot ünnepelnek a Szent Imré-s diákok. Az évforduló alkalmából családi napot tartottak múlt szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. A családi majális jó alkalom volt arra, hogy a gyerekek együtt, szüleikkel és a pedagógusokkal eltöltsenek egy iskolán kívüli napot, ahol a játéké és a beszélgetésé volt a főszerep. A múzeumfalu portái nyitva álltak bárki kipróbálhatta a régi mesterségeket, népi játék­udvart állítottak fel, ahol az ügyesebbek vetélkedhettek, íjászkodhattak, s délben bográcsban főtt ebéddel kínálták a résztvevőket.

Szaktudás és hitelesség

A kötetlen programokat közös szabadtéri mise előzte meg, melyet Törő András atya mutatott be, s amelyen Csordás Gábor plébános is szolgált, aki Szent Imré-s diák volt egykoron.

Törő András beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy tudnunk kell a hétköznapok sodrásából kilépni, megállni egy kicsit és ünnepelni.

– Fel kell ismernünk kapott javainkat, és adjunk értük hálát az Úrnak. Adjanak hálát a sok-sok tanításért, élményekért mindazok, akik kötődnek vagy kötődtek ehhez az iskolához – fűzte hozzá.

A köszöntők sorában Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, hogy a város szoros kapcsolatot ápol az iskolákkal, a Szent Imre-iskola egy sikeres oktatási intézmény, ahol a keresztény értékek mentén nevelik a gyerekeket, s ezáltal szellemi, lelki többletet kapnak a diákok. Jó munkát kívánt a továbbiakban is ehhez a tanároknak.

Tormássiné Kapitány ­Ágotha igazgató rövid áttekintést adott az iskola történelméről, elmondta: nagyon nehéz néhány percbe sűríteni az iskola elmúlt 30 évét. Felidézte, elődjüknek a Királyi Katolikus Főgimnáziumot tekintik. Köszönetét fejezte ki az alapító atyáknak, hogy amikor a rendszerváltás után egyházi tulajdonba és fenntartásba került az iskola, erős alapokat raktak le, amelyekre építkezhetnek ma is, s ezáltal folyamatosan bővülhetett az intézmény.

– Az egykoron két osztállyal induló intézményből ma már 29 osztállyal működő, 860 fős iskola lettünk. A kezdetekkor 4 teljes munkaidőben dolgozó tanár és 14 óraadó tanított az intézményben, jelenleg több mint 100 pedagógusunk és több mint 50 munkatársunk van. Sokan megkérdezik, miért népszerű iskolánk. Elmondjuk, hogy a nevelést tartjuk fontosnak, szeretettel, keresztény értékrendnek megfelelően nevelünk, hiteles pedagógusok foglalkoznak a diákokkal, ez nálunk egy kardinális kérdés – hangsúlyozta az igazgató.

S mit tettek hozzá a szülők? – A kisfiam alsós, a kislányom még óvodás, nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak az iskoláról! Foglalkoznak a gyerekek lelkével, ami a tanulási sikerekhez elengedhetetlen. Megkeresik, miben jó, miben tehetséges a diák, s erősítik azon a területen, legyen az zene, sport vagy bármilyen más a tudományterület – mondta Várhegyi-Tamás Katalin. KO



Borítókép: Sipeki Péter

Iskolatörténet röviden



A jelenlegi intézmény alapkövét az 1921-ben indított Királyi Katolikus Főgimnázium tette le.

A rendszerváltás után dr. Seregély István egri érsek és Kiss István, a Szent Antal-templom plébánosa kezdte el a katolikus iskola újjászervezését, melynek munkálataiba bekapcsolódott dr. Váradi József kanonok, később pápai prelátus, püspöki helynök.

1992-ben a Szent Imre Katolikus Gimnázium elkezdte működését.

1993-ban a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye lett a fenntartója az intézménynek, 2015-ig Bosák Nándor püspök, majd Palánki Ferenc püspök gondoskodó támogatásával bővülhetett az épület, gyarapodhatott a létszám is.

2007-ben általános iskolai oktatással bővültek.

2012-ben útjára indult a korszerűen felszerelt óvodai tagintézmény, amely immár 120 kisóvodás befogadására alkalmas, az iskola szerkezete 2013-ban vált véglegessé a művészeti oktatással, ugyancsak 2013-ban épült meg a többfunkciós tornaterem, valamint az intézményi igényeket maximálisan kielégítő sportudvar.

Az ünnepségen elhangzott, több nyíregyházi önkormányzati képviselő sokat tett azért, hogy e városnak legyen újra római katolikus iskolája. S kiemelték az intézmény előző igazgatójának, Megyesi Mária nyugalmazott pedagógusnak a munkáját is, aki az idén Magyar Arany Érdemkeresztet kapott.