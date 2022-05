Két év kihagyás után ismét megrendezhette tehetségnapját csütörtökön Nyíregyházán a Móra Ferenc Általános Iskola, amelynek keretei között a Talentum Díj ünnepélyes – és személyes – kiosztására is lehetőség nyílt. De ahogy az intézmény vezetője, Jaczkovits Józsefné köszöntőjében is elmondta: az ilyen ünnepi délután nem csupán bemutatkozás, de összegzés, és az elvégzett munka értékelése is egyben. A díjat minden évben olyan tanulók kaphatják, akik kiemelkedőt nyújtanak valamilyen tehetségterületen. Márpedig ebben az Akkreditált Kiváló Tehetségpontként jegyzett intézményben, ahol Tehetség Munkacsoport is dolgozik, nem kell a rátermett diákokat lámpással keresni, van belőlük bőven, közel három tucat.

Mint egy stratégiai játék

– A tehetség egy stratégiai játékhoz hasonlítható, melyet ápolni és fejleszteni kell, ebben a főszerep a szülőkkel karöltve a pedagógusé. Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, mire megcsillan a drágakő – adta meg az alaphangját az ünnepnek az intézmény vezetője, amelynek a hangulatát csak tovább emelték a – táncos, furulyás, versmondó – fellépők.

A köszöntőt követően – Mecseiné Varsányi Ágnes tanulásmódszertani tréningje előtt – Dajnics Istvánnénak, a munkacsoport vezetőjének beszámolójából a tehetségsegítők munkájába is bepillanthattunk. A Mórában ugyanis iskolán belül és kívül folyamatos a kísérés és támogatás, miután a 21.századnak megfelelő online és papír alapú mérőeszközökkel már a 4. évfolyamtól megtalálják, ki miben átlagon felüli. A tehetség kibontásához számos iskolai szakkör áll rendelkezésre – nyelvi, matematikai logikai, táblajátékos, természettudományos, sport és művészeti szakkörök – a versenyekről, a tantárgyi, tudásmegosztó, szakmai-, téma- és pályaorientációs napokról nem is beszélve. Mindemellett a hátrányos helyzetűekről se feledkeznek meg, őket legutóbb is a Váci Mihály Kulturális Központ animációs játszóházába vitték. Az elmúlt években 4 pályázatot sikerült elnyerniük, ebből futja táborokra, foglalkozásokra eszközökre.

Okosak, tehetségesek

S hogy ki lettek az idei díjazottak? Interperszonális tehetségterületen Valter Panka, mozgásoson Vámosi Viktória Kiara és Révész Orsolya, matematikai-logikain Prekopcsák Balázs és Laskai Gábor, nyelvi-természettudományin pedig Urbán Sára Patrícia bizonyult kivételes talentumnak.

Kettejükkel, Valter Pankával és Vámosi Viktória Kiarával néhány szót váltani is tudtunk, mindketten 8. b. osztályosok. Panka osztályának legaktívabbja, akit remek kommunikációs képességek jellemeznek, nem véletlenül gyakori főszereplője iskolai programoknak, rendezvényeknek. Négy éve énekkaros, remek szavaló és műsorvezető, és a diákönkormányzat is számíthat rá. Az iskola fordított napjain először igazgatóhelyettesnek, az idén pedig diákigazgatónak választották. – Meglepve vettem észre, milyen tekintélyem lett mindjárt, a folyosón egyre csak azt hallottam, hogy „ott az igazgató néni”, amit azóta is fölemlegetnek – mondta el nevetve. És valóban, már néhány szóból kiderült, hogy határozott egyéniség, rá is szolgált minderre. Még megtudtuk, hogy az angolul hamarosan nyelvvizsgázó leányt már felvették a Kölcsey Ferenc Gimnázium olasz szakára, fordító vagy tolmács szeretne lenni, de a jogtudomány is vonzó a számára.

Vámosi Viktória Kiaráról az derült ki, hogy már hetedik éve aerobikozik, előtte a balettet és a néptáncot is kipróbálta. Boldogan újságolta, hogy a debreceni Flex HD Sportegyesülettel hamarosan Portugáliába utazik a csapata egy aerobik-világbajnokságra. – Szeretnék ezen a sportvonalon megmaradni, és bár informatikai szakra jelentkeztem, megkérdezem majd a szüleimet, hogy később mit szólnának a Testnevelési Főiskolához – tette még hozzá az ügyes Talentum Díjas.